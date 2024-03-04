Понад 1700 дітей стали сиротами внаслідок бойових дій в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ 1759 дітей стали сиротами через бойові дії. Про це сказав голова Національної соціальної сервісної служби Василь Луцик.

Скільки дітей стали сиротами внаслідок бойових дій в Україні

За майже два роки (інтерв’ю проводилося в лютому — ред.) у нас 13 338 дітей залишилися без батьківської опіки. З них лише 1759 дітей — це ті, які стали сиротами внаслідок воєнних дій, — розповів Луцик. Поширити

685 дітей отримали статус "позбавлені батьківського піклування" через те, що їхні батьки залишилися в окупації. Ще 12 дітей тимчасово позбавлені батьківської опіки, оскільки батьки перебувають у полоні.

Ми присвоюємо цей статус, але сподіваємося, що коли батьки повернуться, ті діти знову повернуться у сім’ї, — пояснив Луцик.

Наразі над "значною частиною" дітей беруть опіку родичі, зазначив голова відомства.

Національна соціальна сервісна служба України — центральний орган виконавчої влади створений у серпні 2020 року, який реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей.

Історії українських дітей пролунали у штаб-квартирі ООН

У межах інформаційної кампанії «Викрадені голоси» плану дій Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські діти, яких вдалося повернути після викрадення росіянами, відвідали штаб-квартиру ООН, де розповіли про російські злочини.

Постійні представництва України, Чехії, Польщі, Канади, Латвії, Нідерландів, Естонії та Представництво ЄС при Організації Об’єднаних Націй спільно провели закриту зустріч для обговорення критично важливого питання долі викрадених Російською Федерацією українських дітей та їх повернення.

На зустрічі за участю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі та міністерки закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот із перших вуст пролунали свідчення дітей.

Також були озвучені ідеї щодо заходів, які сприятимуть якнайшвидшому поверненню юних українських громадян із російської депортації, незаконного переміщення та примусового утримання, а також відновленню їхніх прав.

Завдяки спільній роботі різних державних установ і неурядових організацій на сьогодні вдалося повернути з Росії лише 388 українських дітей.

Радниця — уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук під час свого виступу на закритій зустрічі зазначила:

Діти, яких вдалося повернути, розповідають нам свої історії та дають змогу проаналізувати конкретні сценарії чи техніки викрадення. Російська Федерація використовує цілий арсенал прийомів викрадення українських дітей, що свідчить про цілеспрямовану державну політику. І хай би що це було: чи то викрадення просто з біологічної родини, чи вивезення з метою так званих оздоровлення, реабілітації, відпочинку, чи вивезення дітей після вбивства їхніх батьків, розлучення під час фільтрації, чи вивезення інституційних закладів у повному складі — це ніколи не випадковість. Це цілеспрямована злочинна геноцидна політика. Дар’я Герасимчук уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації

Дмитро Кулеба додав, що незаконна депортація та примусова русифікація Росією українських дітей є складовою геноцидної політики Кремля проти українського народу.