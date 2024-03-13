Україна повернула ще пʼятьох дітей з окупованих Росією територій

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій маму з чотирма дітьми та підлітка.

Що відомо про повернення додому дітей

Як заявив заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, п’ятеро дітей виїхали з окупації і можуть знову вільно жити у безпеці. Вдалося повернути матір з чотирма дітьми, вік яких від 7 до 12 років.

Велика родина довго не могла самостійно виїхати. Але коли для них створили належні умови, то сім’я одразу погодилися", — заявив Олександр Прокудін. Поширити

Також вдалося повернути 17-річного юнака. Хлопець не захотів отримувати російський паспорт, тому змушений був ховатися від так званої окупаційної влади.

Загалом від початку 2024 року на підконтрольні Україні території вдалося повернути 35 дітей з Херсонської області.

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.