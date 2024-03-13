Украина вернула еще пятерых детей с оккупированных Россией территорий
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула еще пятерых детей с оккупированных Россией территорий

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
игрушка
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Украине удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий маму с четырьмя детьми и подростка.

Что известно о возвращении домой детей

Как заявил заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пятеро детей выехали из оккупации и могут снова свободно жить в безопасности. Удалось вернуть мать с четырьмя детьми, возраст которых от 7 до 12 лет.

Большая семья долго не могла самостоятельно уехать. Но когда для них создали надлежащие условия, семья сразу согласились", — заявил Александр Прокудин.

Также удалось вернуть 17-летнего юношу. Парень не захотел получать российский паспорт, поэтому вынужден был скрываться от так называемых оккупационных властей.

В общей сложности с начала 2024 года на подконтрольные Украине территории удалось вернуть 35 детей из Херсонской области.

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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