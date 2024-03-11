РФ може готувати депортацію українців з окупованих територій. Що відбувається

Згідно з даними британських розвідників, Росія може розпочати депортацію українських громадян без російських паспортів з тимчасово окупованих територій.

РФ може депортувати українців з ТОТ

Міноборони Великої Британії дійшло висновку, що станом на сьогодні країна-агресорка робить все можливе, щоб зробити окупацію захоплених територій України незворотною,

Британські розвідники звертають увагу на те, що на окупованих територіях без російського паспорта зараз не можна отримати соціальні послуги, зокрема лікарські.

Окрім того, як відомо, у квітні 2023 року російський диктатор Володимир Путін видав указ, згідно з яким мешканці непідконтрольних територій, які відмовляться від російських паспортів, стануть іноземними громадянами або особами без громадянства.

Що важливо розуміти, такі особи мають право залишатися на окупованих територій лише до 1 липня 2024 року.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/PS5XNUKusV #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zWHHWNMdnu — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 11, 2024

Існує реальна ймовірність того, що всі особи, які перебуватимуть на окупованих територіях після цієї дати і не матимуть російського паспорта, будуть депортовані або затримані, — попереджає Міноборони Великої Британії. Поширити

Русифікація на ТОТ триває

За словами британських розвідників, про плани режиму Путіна щодо депортації свідчить також риторика колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, який вказав, що людей без паспортів РФ можуть відселити у віддалені райони Росії.

Що важливо розуміти, російська влада проводить незупинну політику русифікацію на окупованих територіях.

Окрім того, вказано, що інший указ від 26 лютого 2024 року визначає, що окуповані території стають частиною російського південного військового округу.