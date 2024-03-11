РФ может готовить депортацию украинцев с оккупированных территорий. Что происходит
Категория
Украина
Дата публикации

РФ может готовить депортацию украинцев с оккупированных территорий. Что происходит

Минобороны Британии
депортацию
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Согласно данным британских разведчиков, Россия может приступить к депортации украинских граждан без российских паспортов с временно оккупированных территорий.

РФ может депортировать украинцев из ТОТ

Минобороны Великобритании пришло к выводу, что по состоянию на сегодняшний день страна-агрессорка делает все возможное, чтобы сделать оккупацию захваченных территорий Украины необратимой.

Британские разведчики обращают внимание на то, что на оккупированных территориях без российского паспорта сейчас нельзя получить социальные услуги, в том числе врачебные.

Кроме того, в апреле 2023 года российский диктатор Владимир Путин издал указ, согласно которому жители неподконтрольных территорий, которые откажутся от российских паспортов, станут иностранными гражданами или лицами без гражданства.

Что важно понимать, такие лица имеют право оставаться на оккупированных территориях только до 1 июля 2024 года.

Существует реальная вероятность того, что все лица, находящиеся на оккупированных территориях после этой даты и без российского паспорта, будут депортированы или задержаны, – предупреждает Минобороны Великобритании.

Русификация на ВТО продолжается

По словам британских разведчиков, о планах режима Путина касательно депортации свидетельствует также риторика бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, указавшего, что людей без паспортов РФ могут отселить в отдаленные районы России.

Что важно понимать, российская власть проводит непрерывную политику русификации на оккупированных территориях.

Кроме того, указано, что другой указ от 26 февраля 2024 определяет, что оккупированные территории становятся частью российского южного военного округа.

Кремль стремится сделать интеграцию оккупированных территорий в состав Российской Федерации необратимой, – предупреждают британские разведчики.

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