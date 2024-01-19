РФ не може проводити атаки на кількох напрямках в Україні — розвідка Естонії

Російські окупанти нездатні здійснити масштабні атаки на кількох напрямках в Україні, зокрема через брак сили. Натомість є дані про концентрацію підрозділів загарбників на Луганському напрямку.

РФ не може провести масштабні атаки на кількох напрямках

Бойові дії ведуться на Луганському напрямку, і там кілька російських ударних підрозділів зазнали великих втрат внаслідок дезертирства підрозділів, — розповів він. Поширити

Ківіселг висловився про дані української сторони про те, що на цьому напрямку можна очікувати велику хвилю атак, попередньо не раніше кінця січня-початку лютого після промерзання ґрунту.

Разом з тим концентрація сил в одному місці означає, що такої атакувальної активності не можна очікувати на інших напрямках, тому що для цього просто не вистачає сил, — зазначив представник естонської розвідки. Поширити

Ситуація під Мар'їнкою

Також Ківіселг висловив думку, що війска РФ змогли досягти певних успіхів, зокрема в районі Мар'їнки Донецької області, де замість прямого штурму позицій українських захисників атакували з флангів.

Це вимагає, щоб підрозділи були добре навчені та керовані, на щастя, таких підрозділів у Росії небагато, це один із небагатьох випадків, — сказав він. Поширити

За словами полковника, водночас при прямих атаках російські інтервенти зазнали великих втрат.

Бої в районі Авдіївки

На Донецькому напрямку війська РФ намагаються перекрити шляхи постачання бійців ЗСУ в Авдіївці, каже Ківіселг.

У цьому районі росіяни намагалися завдати ударів по бронетехніці, але безуспішно, додав він.

Ситуація на півдні

Російські окупанти проводять атаки в Херсонській області, але активність обстрілів знизилася. За словами представника розвідки Естонії, це пов'язано з тим, що російська морська піхота і ВДВ, які там в основному воюють, не хоче йти в лобову атаку.

На лівому березі Дніпра Сили оборони досі утримують плацдарми, хоча російські загарбники продовжують їх атакувати. Як розповів Ківіселг, внаслідок замерзання річки Дніпро "і в українців, і в росіян є проблеми з постачанням там військ".