РФ не може проводити атаки на кількох напрямках в Україні — розвідка Естонії

Російські окупанти нездатні здійснити масштабні атаки на кількох напрямках в Україні, зокрема через брак сили. Натомість є дані про концентрацію підрозділів загарбників на Луганському напрямку.
РФ не може провести масштабні атаки на кількох напрямках
Ківіселг висловився про дані української сторони про те, що на цьому напрямку можна очікувати велику хвилю атак, попередньо не раніше кінця січня-початку лютого після промерзання ґрунту.
Ситуація під Мар'їнкою
Також Ківіселг висловив думку, що війска РФ змогли досягти певних успіхів, зокрема в районі Мар'їнки Донецької області, де замість прямого штурму позицій українських захисників атакували з флангів.
За словами полковника, водночас при прямих атаках російські інтервенти зазнали великих втрат.
Бої в районі Авдіївки
На Донецькому напрямку війська РФ намагаються перекрити шляхи постачання бійців ЗСУ в Авдіївці, каже Ківіселг.
У цьому районі росіяни намагалися завдати ударів по бронетехніці, але безуспішно, додав він.
Ситуація на півдні
Російські окупанти проводять атаки в Херсонській області, але активність обстрілів знизилася. За словами представника розвідки Естонії, це пов'язано з тим, що російська морська піхота і ВДВ, які там в основному воюють, не хоче йти в лобову атаку.
На лівому березі Дніпра Сили оборони досі утримують плацдарми, хоча російські загарбники продовжують їх атакувати. Як розповів Ківіселг, внаслідок замерзання річки Дніпро "і в українців, і в росіян є проблеми з постачанням там військ".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-