РФ не может проводить атаки по нескольким направлениям в Украине — разведка Эстонии

Российские оккупанты неспособны совершить масштабные атаки на нескольких направлениях в Украине, в частности из-за нехватки силы. Есть данные о концентрации подразделений захватчиков на Луганском направлении.
РФ не может провести масштабные атаки по нескольким направлениям
Кивиселг высказался о данных украинской стороны о том, что в этом направлении можно ожидать большую волну атак, предварительно не раньше конца января-начала февраля после промерзания почвы.
Ситуация под Марьинкой
Также Кивиселг выразил мнение, что войска РФ смогли добиться определенных успехов, в частности в районе Марьинки Донецкой области, где вместо прямого штурма позиций украинских защитников атаковали с флангов.
По словам полковника, в то же время при прямых атаках российские интервенты понесли большие потери.
Бои в районе Авдеевки
На Донецком направлении войска РФ пытаются перекрыть пути снабжения бойцов ВСУ в Авдеевке, говорит Кивиселг.
В этом районе россияне пытались нанести удары по бронетехнике, но безуспешно, добавил он.
Ситуация на юге
Российские оккупанты проводят атаки в Херсонской области, но активность обстрелов снизилась. По словам представителя разведки Эстонии, это связано с тем, что российская морская пехота и ВДВ, которые там в основном воюют, не хочет идти в лобовую атаку.
На левом берегу Днепра Силы обороны по-прежнему удерживают плацдармы, хотя российские захватчики продолжают их атаковать. Как рассказал Кивиселг, в результате замерзания реки Днепр "и у украинцев, и у россиян есть проблемы со снабжением там войск".
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