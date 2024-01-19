РФ не может проводить атаки по нескольким направлениям в Украине — разведка Эстонии

Российские оккупанты неспособны совершить масштабные атаки на нескольких направлениях в Украине, в частности из-за нехватки силы. Есть данные о концентрации подразделений захватчиков на Луганском направлении.

РФ не может провести масштабные атаки по нескольким направлениям

Боевые действия ведутся на Луганском направлении, и там несколько российских ударных подразделений понесли большие потери в результате дезертирства подразделений, — рассказал он. Поделиться

Кивиселг высказался о данных украинской стороны о том, что в этом направлении можно ожидать большую волну атак, предварительно не раньше конца января-начала февраля после промерзания почвы.

Вместе с тем, концентрация сил в одном месте означает, что такой атакующей активности нельзя ожидать в других направлениях, потому что для этого просто не хватает сил, — отметил представитель эстонской разведки. Поделиться

Ситуация под Марьинкой

Также Кивиселг выразил мнение, что войска РФ смогли добиться определенных успехов, в частности в районе Марьинки Донецкой области, где вместо прямого штурма позиций украинских защитников атаковали с флангов.

Это требует, чтобы подразделения были хорошо обучены и управляемы, к счастью, таких подразделений в России немного, это один из немногих случаев, - сказал он. Поделиться

По словам полковника, в то же время при прямых атаках российские интервенты понесли большие потери.

Бои в районе Авдеевки

На Донецком направлении войска РФ пытаются перекрыть пути снабжения бойцов ВСУ в Авдеевке, говорит Кивиселг.

В этом районе россияне пытались нанести удары по бронетехнике, но безуспешно, добавил он.

Ситуация на юге

Российские оккупанты проводят атаки в Херсонской области, но активность обстрелов снизилась. По словам представителя разведки Эстонии, это связано с тем, что российская морская пехота и ВДВ, которые там в основном воюют, не хочет идти в лобовую атаку.

На левом берегу Днепра Силы обороны по-прежнему удерживают плацдармы, хотя российские захватчики продолжают их атаковать. Как рассказал Кивиселг, в результате замерзания реки Днепр "и у украинцев, и у россиян есть проблемы со снабжением там войск".