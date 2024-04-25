РФ протягом дня тричі атакувала залізничну інфраструктуру України. Загинули залізничники
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ протягом дня тричі атакувала залізничну інфраструктуру України. Загинули залізничники

Укрзалізниця
Джерело:  Укрзалізниця

Російські війська протягом 25 квітня завдали ударів по залізничній інфраструктурі Черкащини, Харківщини та Донеччини унаслідок чого загинули залізничники.

Атаки РФ на об’єкти Укрзалізниці 25 квітня

Укрзалізниця повідомляє, що внаслідок російського удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників.

Ще четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії. Наразі їх госпіталізовано.

Там висловили співчуття родинам трьох загиблих електромеханіків:

  • Богдан Ковальов, 26 років.

  • Сергій Кузнецов, 37 років.

  • Михайло Бандрівський, 26 років.

Окрім Донеччини, російські окупанти також атакували Харківщину, в результаті чого постраждали троє співробітників.

На Черкащині російська атака пошкодила залізничну інфраструктуру. Без постраждалих.

Атаки РФ по Донеччині та Харківщині

Раніше у Харківській ОВА повідомили, що війська РФ вдарили поблизу залізничного вокзалу у Балаклії.

Окупант вдарив ракетою по залізничному вокзалу, коли постраждалі перебували у пасажирських вагонах електропоїзда «Харків — Ізюм».

Наразі відомо, що кількість постраждалих зросла до 10. Поранені дві жінки 37, 48 років та 55-річний цивільний чоловік.

На Донеччині відомо про 6 загиблих у різних населених пунктах протягом 25 квітня.

Троє людей загинуло та 4 поранено в Удачному, 1 людина загинула у Курахівці, ще двоє — в Очеретиному та Новоолександрівці.

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів, що ранковий удар по Смілі на Черкащині також пошкодив залізничне сполучення.

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