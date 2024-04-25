РФ в течение дня трижды атаковала железнодорожную инфраструктуру Украины. Погибли железнодорожники

Российские войска в течение 25 апреля нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Черкасщины, Харьковщины и Донецкой области в результате чего погибли железнодорожники.
Атаки РФ на объекты Укрзалізниці 25 апреля
Укрзалізниця сообщает, что в результате российского удара в Донецкой области во время выполнения работы погибли трое железнодорожников.
Там выразили соболезнования семьям трех погибших электромехаников:
Богдан Ковалев, 26 лет.
Сергей Кузнецов, 37 лет.
Михаил Бандривский, 26 лет.
Кроме Донетчины, российские оккупанты также атаковали Харьковщину, в результате чего пострадали трое сотрудников.
В Черкасской области российская атака повредила железнодорожную инфраструктуру. Без пострадавших.
Атаки РФ по Донецкой области и Харьковщине
Ранее в Харьковской ОВА сообщили, что войска РФ ударили вблизи железнодорожного вокзала в Балаклее.
Известно, что количество пострадавших возросло до 10. Ранены две женщины 37, 48 лет и 55-летний гражданский мужчина.
В Донецкой области известно о 6 погибших в разных населенных пунктах в течение 25 апреля.
Три человека погибли и 4 ранены в Удачном, 1 человек погиб в Кураховке, еще двое — в Очеретино и Новоалександровке.
Спикер Воздушных сил Илья Евлаш рассказал, что утренний удар по Смеле Черкасской области также повредил железнодорожное сообщение.
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