РФ в течение дня трижды атаковала железнодорожную инфраструктуру Украины. Погибли железнодорожники

Российские войска в течение 25 апреля нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Черкасщины, Харьковщины и Донецкой области в результате чего погибли железнодорожники.

Атаки РФ на объекты Укрзалізниці 25 апреля

Укрзалізниця сообщает, что в результате российского удара в Донецкой области во время выполнения работы погибли трое железнодорожников.

Еще четверо работников получили осколочные ранения и контузии. Сейчас они госпитализированы. Поделиться

Там выразили соболезнования семьям трех погибших электромехаников:

Богдан Ковалев, 26 лет.

Сергей Кузнецов, 37 лет.

Михаил Бандривский, 26 лет.

Кроме Донетчины, российские оккупанты также атаковали Харьковщину, в результате чего пострадали трое сотрудников.

В Черкасской области российская атака повредила железнодорожную инфраструктуру. Без пострадавших.

Атаки РФ по Донецкой области и Харьковщине

Ранее в Харьковской ОВА сообщили, что войска РФ ударили вблизи железнодорожного вокзала в Балаклее.

Оккупант ударил ракетой по железнодорожному вокзалу, когда пострадавшие находились в пассажирских вагонах электропоезда «Харьков — Изюм». Поделиться

Известно, что количество пострадавших возросло до 10. Ранены две женщины 37, 48 лет и 55-летний гражданский мужчина.

В Донецкой области известно о 6 погибших в разных населенных пунктах в течение 25 апреля.

Три человека погибли и 4 ранены в Удачном, 1 человек погиб в Кураховке, еще двое — в Очеретино и Новоалександровке.

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш рассказал, что утренний удар по Смеле Черкасской области также повредил железнодорожное сообщение.