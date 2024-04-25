В течение 25 апреля российские войска массированно обстреливают Донецкую область. Пока известно о 6 погибших.

Погибшие в результате обстрелов Донецкой области

Офис генпрокурора сообщает, что с самого утра 25 апреля оккупационные войска наносят многочисленные атаки по населенным пунктам Покровского района:

В пгт Кураховка, с. Новоалександровка и пгт Очеретино в результате обстрелов погибли трое местных жителей 56, 67 и 69-лет.

В с. Горняк и с. Красногоровка получили ранения четверо мужчин.

пгт Удачное враг атаковал ракетой «Искандер-М». По обновленным данным ОВА, три человека погибли. Множественные осколочные ранения разной степени тяжести получили 4 гражданских в возрасте от 28 до 42 лет.

В ОВА сообщают, что в Удачном повреждении получили админздание, заведение культуры, кафе и около 20 частных домов.

Генпрокуратура открыла уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Ситуация в Донецкой области

По данным Донецкой ОВА, в сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

С линии фронта эвакуировали 146 человек, в том числе 22 ребенка.

В Марьинской общине один человек ранен.

В Доброполье ранены 2 человека, повреждены частные дома и многоэтажки, объекты социальной сферы.