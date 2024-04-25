Війська РФ масовано обстрілюють Донеччину. Відомо про 6 загиблих

Загиблі внаслідок обстрілів Донецької області

Офіс генпрокурора повідомляє, що з самого ранку 25 квітня окупаційні війська завдають чисельні атаки по населеним пунктам Покровського району:

В смт Курахівка, с. Новоолександрівка й смт Очеретино внаслідок обстрілів загинули троє місцевих жителів 56, 67 й 69-років.

У м. Гірник та м. Красногорівка зазнали поранень четверо чоловіків.

смт Удачне ворог атакував ракетою «Іскандер-М». За оновленими даними ОВА, троє людей загинули. Множинні осколкові поранення різного ступеня тяжкості дістали 4 цивільних віком від 28 до 42 років.

В ОВА повідомляють, що в Удачному пошкодження отримали адмінбудівля, заклад культури, кав'ярня і близько 20 приватних будинків.

Генпрокуратура відкрила кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Ситуація на Донеччині

За даними Донецької ОВА, за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

З лінії фронту евакуювали 146 людей, у тому числі 22 дитини.

У Мар'їнській громаді 1 людина поранена.

У Добропіллі поранені 2 людини, пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки, об'єкти соціальної сфери.