Войска РФ обстреляли автобусную остановку в Херсоне. Есть пострадавшая

Российские захватчики обстреляли автобусную остановку в Херсоне. В результате атаки пострадала женщина.
Россияне обстреляли автобусную остановку в Херсоне
Пострадавшая получила контузию, ранение ноги, взрывчатую и черепно-мозговую травму.
Женщину доставили в больницу. Ей оказывается медицинская помощь.
Обстрел Херсона
Увольнение Херсона и правобережной части Херсонской области украинскими войсками осенью 2022 года не стало гарантией безопасности для мирного населения. Российские оккупанты продолжают обстреливать эти территории, нанося ущерб жилым кварталам, гражданской инфраструктуре и нанося человеческие жертвы.
Вот несколько примеров таких преступлений:
Конец февраля 2024: В результате обстрела Херсона российскими войсками попали в грузовое судно. Также получили повреждения ферма и элеватор.
Начало января 2024 года: Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. В результате атаки вспыхнул состав с гуманитарной помощью, четыре человека получили ранения.
26 декабря 2023 года оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Погиб 29-летний сотрудник полиции в Кировоградской области. Кроме того, ранения получили двое сотрудников полиции Херсонской области и двое гражданских.
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