Войска РФ обстреляли автобусную остановку в Херсоне. Есть пострадавшая

Российские захватчики обстреляли автобусную остановку в Херсоне. В результате атаки пострадала женщина.

Россияне обстреляли автобусную остановку в Херсоне

Российские войска обстреляли автобусную остановку в Днепровском районе Херсона. В результате вражеских обстрелов пострадала 44-летняя женщина, — говорится в сообщении. Поделиться

Пострадавшая получила контузию, ранение ноги, взрывчатую и черепно-мозговую травму.

Женщину доставили в больницу. Ей оказывается медицинская помощь.

Обстрел Херсона

Увольнение Херсона и правобережной части Херсонской области украинскими войсками осенью 2022 года не стало гарантией безопасности для мирного населения. Российские оккупанты продолжают обстреливать эти территории, нанося ущерб жилым кварталам, гражданской инфраструктуре и нанося человеческие жертвы.

Вот несколько примеров таких преступлений:

Конец февраля 2024: В результате обстрела Херсона российскими войсками попали в грузовое судно. Также получили повреждения ферма и элеватор.

Начало января 2024 года: Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. В результате атаки вспыхнул состав с гуманитарной помощью, четыре человека получили ранения.

26 декабря 2023 года оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Погиб 29-летний сотрудник полиции в Кировоградской области. Кроме того, ранения получили двое сотрудников полиции Херсонской области и двое гражданских.