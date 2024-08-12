За інформацією кореспондента видання The Telegraph у Берліні Джеймса Ротвелла, Росія умисно нагнітає загрозу та напругу в районі Аландських островів у Балтійському морі.
Головні тези:
- Росія умисно нагнітає напругу в районі Аландських островів у Балтійському морі, що є частиною гібридної війни проти країн ЄС.
- Провокаційна діяльність Росії в районі Аландських островів створює загрозу безпеці через блукаючі кораблі та тіньовий нафтовий флот.
- Фінський військовий на островах наголошує на необхідності патрулювання акваторії для запобігання диверсіям та порушенням безпеки.
- Російські кораблі часто перевозять нафту та інші товари до Росії через територіальні води Фінляндії, уникаючи санкцій, що становить загрозу для навколишнього середовища.
- Міжнародний пакт про безпеку демілітаризує Аландські острови, але Росія провоковує конфлікт через свою діяльність у регіоні.
Що відомо про провокування Росією напруги в районі Аландських островів
Ротвелл підкреслює, що хоча спостереження членів НАТО та країн ЄС за діями Росії у Балтійському морі посилилось після злочинного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну, в районі Аландських островів ситуація залишається доволі складною.
Журналіст зазначає, що відповідно до міжнародного пакту про безпеку, острови залишаються цілком демілітаризованою зоною.
Там не має ніяких укріплень чи військових сил.
Саме тому патрулювання островів на предмет провокаційної діяльності Росії стає дуже важливим.
Які загрози створює Росія в районі Аландських островів
За словами військового, головною проблемою наразі є блукаючі кораблі або човни, які можуть намагатись пошкодити чи перерізати підводні кабелі зв’язку.
Зазначається, що подібні диверсії є частиною гібридної війни, яку Росія веде проти країн ЄС.
Окрім цього, як підкреслює Ялава, проблему становить тіньовий нафтовий флот Росії, що складається з танкерів під прапорами інших країн.
Ці судна, які в обхід санкцій перевозять нафту та інші товари до Росії, на своєму шляху оминають територіальні води Фінляндії і зупинити їх дуже складно.
При цьому вони становлять велику небезпеку для навколішнього середовища, оскільки загальний технічний стан таких кораблів дуже поганий.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-