За інформацією кореспондента видання The Telegraph у Берліні Джеймса Ротвелла, Росія умисно нагнітає загрозу та напругу в районі Аландських островів у Балтійському морі.

Що відомо про провокування Росією напруги в районі Аландських островів

Ротвелл підкреслює, що хоча спостереження членів НАТО та країн ЄС за діями Росії у Балтійському морі посилилось після злочинного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну, в районі Аландських островів ситуація залишається доволі складною.

Журналіст зазначає, що відповідно до міжнародного пакту про безпеку, острови залишаються цілком демілітаризованою зоною.

Там не має ніяких укріплень чи військових сил.

Аландські острови

Саме тому патрулювання островів на предмет провокаційної діяльності Росії стає дуже важливим.

Все стало більш напруженим. Ми дуже уважно стежимо за тим, що відбувається, але не в нашій зоні операцій, а за її межами, щоб отримати інформацію про те, що, можливо, наближається до наших вод, - пояснює у коментарі журналісту видання лейтенант Юрій Ялава, який бере участь у патрулюванні акваторії Аландських островів, яке є автономною територією у складі Фінляндії. Поширити

Які загрози створює Росія в районі Аландських островів

За словами військового, головною проблемою наразі є блукаючі кораблі або човни, які можуть намагатись пошкодити чи перерізати підводні кабелі зв’язку.

Зазначається, що подібні диверсії є частиною гібридної війни, яку Росія веде проти країн ЄС.

Окрім цього, як підкреслює Ялава, проблему становить тіньовий нафтовий флот Росії, що складається з танкерів під прапорами інших країн.

Ці судна, які в обхід санкцій перевозять нафту та інші товари до Росії, на своєму шляху оминають територіальні води Фінляндії і зупинити їх дуже складно.

При цьому вони становлять велику небезпеку для навколішнього середовища, оскільки загальний технічний стан таких кораблів дуже поганий.