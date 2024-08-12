По информации корреспондента The Telegraph в Берлине Джеймса Ротвелла, Россия умышленно нагнетает угрозу и напряжение в районе Аландских островов в Балтийском море.

Что известно о провоцировании Россией напряжения в районе Аландских островов

Ротвелл подчеркивает, что, хотя наблюдение членов НАТО и стран ЕС за действиями России в Балтийском море усилилось после преступного вторжения оккупационной армии РФ в Украину, в районе Аландских островов ситуация остается достаточно сложной.

Журналист отмечает, что в соответствии с международным пактом о безопасности, острова остаются полностью демилитаризованной зоной.

Там нет никаких укреплений или военных сил.

Аландские острова

Именно поэтому патрулирование островов на предмет провокационной деятельности России становится очень важным.

Все стало напряженнее. Мы очень внимательно следим за происходящим, но не в нашей зоне операций, а за ее пределами, чтобы получить информацию о том, что, возможно, приближается к нашим водам, - объясняет в комментарии журналисту издание лейтенант Юрий Ялава, участвующий в патрулировании акватории Аландских островов, являющейся автономной территорией в составе Финляндии. Поделиться

Какие угрозы создает Россия в районе Аландских островов

По словам военного, главной проблемой сейчас блуждающие корабли или лодки, которые могут пытаться повредить или перерезать подводные кабели связи.

Отмечается, что подобная диверсия является частью гибридной войны, которую Россия ведет против стран ЕС.

Кроме этого, как подчеркивает Ялава, проблему составляет теневой нефтяной флот России, состоящий из танкеров под флагами других стран.

Эти суда, в обход санкций перевозящие нефть и другие товары в Россию, на своем пути обходят территориальные воды Финляндии и остановить их очень сложно.

При этом они представляют большую опасность для окружающей среды, поскольку общее техническое состояние таких кораблей очень плохое.