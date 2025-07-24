РФ ударила по Черкасах ракетами та дронами — наслідки атаки

У Черкасах унаслідок нічної ракетної атаки кількість постраждалих зросла до сімох осіб. Серед них виявилася дитина.
Головні тези:
- Унаслідок ракетної атаки РФ у Черкасах поранено сім людей, серед яких дитина.
- Пошкоджена інфраструктура міста внаслідок нічної атаки.
- Рятувальники оперативно ліквідували пожежі внаслідок обстрілу, проте збитки виявилися значними.
Росія ударила по Черкасах ракетами і дронами
Про це повідомив мер міста Анатолій Бондаренко. За його словами, станом на ранок, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежі, що спалахнули в місті внаслідок нічної атаки.
На жаль, маємо сімох постраждалих, які звернулися по медичну допомогу, серед них — одна дитина.
Бондаренко пообіцяв надати детальнішу інформацію пізніше та закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
За даними поліції, внаслідок удару по житлових кварталах обласного центру, поранення отримали сім людей, серед яких одна дитина.
Зазначається, що рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежі, що спалахнули в місті внаслідок нічної атаки.
Є суттєві пошкодження житлової інфраструктури: щонайменше півтора десятка багатоквартирних будинків. Вибиті вікна, понівечені дахи. Постраждали також заклади освіти та сфери охорони здоров’я, лісництво, міський цвинтар, гаражі, автомобілі.
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