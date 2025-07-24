РФ ударила по Черкасах ракетами та дронами — наслідки атаки

У Черкасах унаслідок нічної ракетної атаки кількість постраждалих зросла до сімох осіб. Серед них виявилася дитина.

Росія ударила по Черкасах ракетами і дронами

Про це повідомив мер міста Анатолій Бондаренко. За його словами, станом на ранок, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежі, що спалахнули в місті внаслідок нічної атаки.

На жаль, маємо сімох постраждалих, які звернулися по медичну допомогу, серед них — одна дитина.

Бондаренко пообіцяв надати детальнішу інформацію пізніше та закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Його заява прозвучала на тлі повітряної тривоги та попередження від Повітряних сил України про загрозу застосування балістики росіянами.Російські війська сьогодні вночі, 24 липня, атакували Черкаси ракетами та ударними безпілотниками. У національній поліції показали наслідки ворожого обстрілу. Поширити

Черкаси

За даними поліції, внаслідок удару по житлових кварталах обласного центру, поранення отримали сім людей, серед яких одна дитина.

Черкаси

Зазначається, що рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежі, що спалахнули в місті внаслідок нічної атаки.