РФ ударила по Черкассах ракетами и дронами — последствия атаки

В Черкассах в результате ночной ракетной атаки количество пострадавших возросло до семи человек. Среди них оказался ребенок.

Россия ударила по Черкассам ракетами и дронами

Об этом сообщил мэр города Анатолий Бондаренко. По его словам, по состоянию на утро спасателям удалось ликвидировать пожары, вспыхнувшие в городе в результате ночной атаки.

К сожалению, есть семь пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, среди них — один ребенок.

Бондаренко пообещал предоставить более подробную информацию позже и призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Его заявление прозвучало на фоне воздушной тревоги и предупреждения от Воздушных сил Украины об угрозе применения баллистики россиянами. Российские войска сегодня ночью, 24 июля, атаковали Черкассы ракетами и ударными беспилотниками. В национальной полиции показали последствия вражеских обстрелов. Поделиться

Черкассы

По данным полиции, в результате удара по жилым кварталам областного центра ранения получили семь человек, среди которых один ребенок.

Черкассы

Отмечается, что спасателям удалось оперативно ликвидировать пожары, вспыхнувшие в городе в результате ночной атаки.