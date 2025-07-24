РФ ударила по Черкассах ракетами и дронами — последствия атаки
Категория
Украина
Дата публикации

РФ ударила по Черкассах ракетами и дронами — последствия атаки

Национальная полиция Украины
Черкассы
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В Черкассах в результате ночной ракетной атаки количество пострадавших возросло до семи человек. Среди них оказался ребенок.

Главные тезисы

  • После ракетной атаки России по Черкассам количество пострадавших достигло семи человек, в том числе ребенок.
  • Инфраструктура города получила значительный ущерб, были повреждены многоквартирные дома, учебные заведения, сферы здравоохранения и другие объекты.
  • Спасатели оперативно ликвидировали пожары, но разрушения оказались серьезными, требуется восстановление инфраструктуры.

Россия ударила по Черкассам ракетами и дронами

Об этом сообщил мэр города Анатолий Бондаренко. По его словам, по состоянию на утро спасателям удалось ликвидировать пожары, вспыхнувшие в городе в результате ночной атаки.

К сожалению, есть семь пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, среди них — один ребенок.

Бондаренко пообещал предоставить более подробную информацию позже и призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Его заявление прозвучало на фоне воздушной тревоги и предупреждения от Воздушных сил Украины об угрозе применения баллистики россиянами. Российские войска сегодня ночью, 24 июля, атаковали Черкассы ракетами и ударными беспилотниками. В национальной полиции показали последствия вражеских обстрелов.

Черкассы

По данным полиции, в результате удара по жилым кварталам областного центра ранения получили семь человек, среди которых один ребенок.

Черкассы

Отмечается, что спасателям удалось оперативно ликвидировать пожары, вспыхнувшие в городе в результате ночной атаки.

Есть существенные повреждения жилой инфраструктуры: не менее полутора десятков многоквартирных домов. Выбиты окна, изуродованы крыши. Пострадали также учебные заведения и сферы здравоохранения, лесничество, городское кладбище, гаражи, автомобили.

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