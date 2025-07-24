РФ ударила по Черкассах ракетами и дронами — последствия атаки

В Черкассах в результате ночной ракетной атаки количество пострадавших возросло до семи человек. Среди них оказался ребенок.
Главные тезисы
- После ракетной атаки России по Черкассам количество пострадавших достигло семи человек, в том числе ребенок.
- Инфраструктура города получила значительный ущерб, были повреждены многоквартирные дома, учебные заведения, сферы здравоохранения и другие объекты.
- Спасатели оперативно ликвидировали пожары, но разрушения оказались серьезными, требуется восстановление инфраструктуры.
Россия ударила по Черкассам ракетами и дронами
Об этом сообщил мэр города Анатолий Бондаренко. По его словам, по состоянию на утро спасателям удалось ликвидировать пожары, вспыхнувшие в городе в результате ночной атаки.
К сожалению, есть семь пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, среди них — один ребенок.
Бондаренко пообещал предоставить более подробную информацию позже и призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
По данным полиции, в результате удара по жилым кварталам областного центра ранения получили семь человек, среди которых один ребенок.
Отмечается, что спасателям удалось оперативно ликвидировать пожары, вспыхнувшие в городе в результате ночной атаки.
Есть существенные повреждения жилой инфраструктуры: не менее полутора десятков многоквартирных домов. Выбиты окна, изуродованы крыши. Пострадали также учебные заведения и сферы здравоохранения, лесничество, городское кладбище, гаражи, автомобили.
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