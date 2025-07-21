Атака РФ по Киеву. Воздушные силы заявили о более чем 15 прямых попаданиях

Ночь на 21 июля стала одной из самых трудных для Киева за последнее время. По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано более 15 попаданий российским вооружением.
Главные тезисы
- В ночь на 21 июля Киев стал объектом массированной атаки со стороны России с более чем 15 прямыми попаданиями.
- Украинская ПВО успешно заблокировала или уничтожила 224 воздушные цели, минимизируя угрозу для мирного населения.
- Российские вооруженные силы применили различные типы оружия, включая дроны, ракеты и крылатые ракеты, но многие из них были сбиты украинской ПВО.
Воздушные силы заявили о более чем 15 прямых попаданиях РФ по Киеву
Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины, полковник Юрий Игнат.
Россия совершила массированную комбинированную атаку по территории Украины, в том числе по столице. По Киеву зафиксировано более полутора десятков прямых попаданий по разным объектам.
Кроме того, город получил серьезные разрушения в местах падения сбитых воздушных целей.
По его словам, оккупанты били не только по тылу, но и активно атаковали линию фронта дронами-камикадзе.
Россия применила сразу несколько типов вооружения — в частности, крылатые и аэробалистические ракеты, однако они не достигли своих целей.
Ракеты, как крылатые, так и аэробалистические, не достигли своих целей. Были либо подавлены, либо сбиты огневыми средствами ПВО.
В ночь на 21 июля Россия нанесла массированную воздушную атаку по Украине, применив 426 дронов и 24 ракеты. Украинская ПВО уничтожила или подавила 224 воздушных целей.
В Киевской области, по данным ГСЧС, в результате удара вспыхнул большой пожар: огонь охватил административное здание
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