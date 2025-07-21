Атака РФ по Киеву. Воздушные силы заявили о более чем 15 прямых попаданиях

Ночь на 21 июля стала одной из самых трудных для Киева за последнее время. По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано более 15 попаданий российским вооружением.

Воздушные силы заявили о более чем 15 прямых попаданиях РФ по Киеву

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины, полковник Юрий Игнат.

Россия совершила массированную комбинированную атаку по территории Украины, в том числе по столице. По Киеву зафиксировано более полутора десятков прямых попаданий по разным объектам.

Кроме того, город получил серьезные разрушения в местах падения сбитых воздушных целей.

Ночь была сверхсложная не только на Франковщине, также громко было в Киеве более полутора десятков попаданий, к сожалению. Ночь была и в Киеве не спокойной, также атакован и Харьков и другие регионы. Юрий Игнат Представитель Воздушных сил Украины, полковник

По его словам, оккупанты били не только по тылу, но и активно атаковали линию фронта дронами-камикадзе.

Даже вчерашнее сообщение, что из 57 дронов 18 сбито и 7 подавлено, свидетельствует: атаки шли по линии фронта, где их сбивать очень сложно. Поделиться

Россия применила сразу несколько типов вооружения — в частности, крылатые и аэробалистические ракеты, однако они не достигли своих целей.

Ракеты, как крылатые, так и аэробалистические, не достигли своих целей. Были либо подавлены, либо сбиты огневыми средствами ПВО.

В ночь на 21 июля Россия нанесла массированную воздушную атаку по Украине, применив 426 дронов и 24 ракеты. Украинская ПВО уничтожила или подавила 224 воздушных целей.

Удар охватил несколько регионов — под обстрелы попали Киев, Харьков и Ивано-Франковск. В столице зафиксирована серия взрывов с перерывами в несколько часов. По меньшей мере, шесть районов пострадали от пожаров и разрушений. Поражены жилые дома, детский сад, супермаркет, склады и коттеджный комплекс. Поделиться

В Киевской области, по данным ГСЧС, в результате удара вспыхнул большой пожар: огонь охватил административное здание