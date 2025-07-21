Атака РФ по Киеву. Воздушные силы заявили о более чем 15 прямых попаданиях
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ по Киеву. Воздушные силы заявили о более чем 15 прямых попаданиях

Киев
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Ночь на 21 июля стала одной из самых трудных для Киева за последнее время. По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано более 15 попаданий российским вооружением.

Главные тезисы

  • В ночь на 21 июля Киев стал объектом массированной атаки со стороны России с более чем 15 прямыми попаданиями.
  • Украинская ПВО успешно заблокировала или уничтожила 224 воздушные цели, минимизируя угрозу для мирного населения.
  • Российские вооруженные силы применили различные типы оружия, включая дроны, ракеты и крылатые ракеты, но многие из них были сбиты украинской ПВО.

Воздушные силы заявили о более чем 15 прямых попаданиях РФ по Киеву

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины, полковник Юрий Игнат.

Россия совершила массированную комбинированную атаку по территории Украины, в том числе по столице. По Киеву зафиксировано более полутора десятков прямых попаданий по разным объектам.

Кроме того, город получил серьезные разрушения в местах падения сбитых воздушных целей.

Ночь была сверхсложная не только на Франковщине, также громко было в Киеве более полутора десятков попаданий, к сожалению. Ночь была и в Киеве не спокойной, также атакован и Харьков и другие регионы.

Юрий Игнат

Юрий Игнат

Представитель Воздушных сил Украины, полковник

По его словам, оккупанты били не только по тылу, но и активно атаковали линию фронта дронами-камикадзе.

Даже вчерашнее сообщение, что из 57 дронов 18 сбито и 7 подавлено, свидетельствует: атаки шли по линии фронта, где их сбивать очень сложно.

Россия применила сразу несколько типов вооружения — в частности, крылатые и аэробалистические ракеты, однако они не достигли своих целей.

Ракеты, как крылатые, так и аэробалистические, не достигли своих целей. Были либо подавлены, либо сбиты огневыми средствами ПВО.

В ночь на 21 июля Россия нанесла массированную воздушную атаку по Украине, применив 426 дронов и 24 ракеты. Украинская ПВО уничтожила или подавила 224 воздушных целей.

Удар охватил несколько регионов — под обстрелы попали Киев, Харьков и Ивано-Франковск. В столице зафиксирована серия взрывов с перерывами в несколько часов. По меньшей мере, шесть районов пострадали от пожаров и разрушений. Поражены жилые дома, детский сад, супермаркет, склады и коттеджный комплекс.

В Киевской области, по данным ГСЧС, в результате удара вспыхнул большой пожар: огонь охватил административное здание

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