Атака РФ по Києву. Повітряні сили заявили про понад 15 прямих влучань

Ніч на 21 липня стала однією з найважчих для Києва за останній час. За даними Повітряних сил ЗСУ, зафіксовано понад 15 влучань російським озброєнням.
Головні тези:
- У ніч на 21 липня Київ став мішенню масованої комбінованої атаки Росії з понад 15 прямими влучаннями.
- Повітряні сили ЗСУ зафіксували атаку російськими дронами та ракетами, які спричинили серйозні руйнування в столиці та інших регіонах.
- Українська ППО заблокувала або знищила 224 повітряні цілі, що дозволило відвернути значні загрози для мирного населення.
Повітряні сили заявили про понад 15 прямих влучань РФ по Києву
Про це повідомив речник Повітряних сил України, полковник Юрій Ігнат.
Росія здійснила масовану комбіновану атаку по території України, зокрема по столиці. По Києву зафіксовано понад півтора десятка прямих влучань по різних об'єктах.
Крім того, місто зазнало серйозних руйнувань у місцях падіння збитих повітряних цілей.
За його словами, окупанти били не лише по тилу, але й активно атакували лінію фронту дронами-камікадзе.
Росія застосувала одразу кілька типів озброєння — зокрема крилаті й аеробалістичні ракети, однак вони не досягли своїх цілей.
Ракети, як крилаті, так і аеробалістичні, не досягли своїх цілей. Були або подавлені, або збиті вогневими засобами ППО.
У ніч на 21 липня Росія завдала масованої повітряної атаки по Україні, застосувавши 426 дронів та 24 ракети. Українська ППО знищила або подавила 224 повітряні цілі.
На Київщині, за даними ДСНС, унаслідок удару спалахнула велика пожежа: вогонь охопив адміністративну будівлю
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