Атака РФ по Києву. Повітряні сили заявили про понад 15 прямих влучань
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ по Києву. Повітряні сили заявили про понад 15 прямих влучань

Київ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Ніч на 21 липня стала однією з найважчих для Києва за останній час. За даними Повітряних сил ЗСУ, зафіксовано понад 15 влучань російським озброєнням.

Головні тези:

  • У ніч на 21 липня Київ став мішенню масованої комбінованої атаки Росії з понад 15 прямими влучаннями.
  • Повітряні сили ЗСУ зафіксували атаку російськими дронами та ракетами, які спричинили серйозні руйнування в столиці та інших регіонах.
  • Українська ППО заблокувала або знищила 224 повітряні цілі, що дозволило відвернути значні загрози для мирного населення.

Повітряні сили заявили про понад 15 прямих влучань РФ по Києву

Про це повідомив речник Повітряних сил України, полковник Юрій Ігнат.

Росія здійснила масовану комбіновану атаку по території України, зокрема по столиці. По Києву зафіксовано понад півтора десятка прямих влучань по різних об'єктах.

Крім того, місто зазнало серйозних руйнувань у місцях падіння збитих повітряних цілей.

Ніч була надскладна не лише на Франківщині, також гучно було у Києві маємо більше півтора десятка влучань, на жаль. Ніч була і в Києві не спокійною, також атакований і Харків і інші регіони.

Юрій Ігнат

Юрій Ігнат

Речник Повітряних сил України, полковник

За його словами, окупанти били не лише по тилу, але й активно атакували лінію фронту дронами-камікадзе.

Навіть учорашнє повідомлення, що з 57 дронів 18 збито і 7 подавлено, свідчить: атаки йшли по лінії фронту, де їх збивати вкрай складно.

Росія застосувала одразу кілька типів озброєння — зокрема крилаті й аеробалістичні ракети, однак вони не досягли своїх цілей.

Ракети, як крилаті, так і аеробалістичні, не досягли своїх цілей. Були або подавлені, або збиті вогневими засобами ППО.

У ніч на 21 липня Росія завдала масованої повітряної атаки по Україні, застосувавши 426 дронів та 24 ракети. Українська ППО знищила або подавила 224 повітряні цілі.

Удар охопив кілька регіонів — під обстріли потрапили Київ, Харків і Івано-Франківськ. У столиці зафіксовано серію вибухів із перервами в кілька годин. Щонайменше шість районів постраждали від пожеж і руйнувань. Уражено житлові будинки, дитячий садок, супермаркет, склади та котеджний комплекс.

На Київщині, за даними ДСНС, унаслідок удару спалахнула велика пожежа: вогонь охопив адміністративну будівлю

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Масована атака РФ по Києву. Кількість постраждалих стрімко зросла
Віталій Кличко
Київ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Масований удар РФ по Києву — кількість постраждалих зросла
Київ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія масовано атакувала Київ дронами та ракетами — є загиблий і постраждалі
ДСНС України
Київ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?