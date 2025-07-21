Атака РФ по Києву. Повітряні сили заявили про понад 15 прямих влучань

Ніч на 21 липня стала однією з найважчих для Києва за останній час. За даними Повітряних сил ЗСУ, зафіксовано понад 15 влучань російським озброєнням.

Повітряні сили заявили про понад 15 прямих влучань РФ по Києву

Про це повідомив речник Повітряних сил України, полковник Юрій Ігнат.

Росія здійснила масовану комбіновану атаку по території України, зокрема по столиці. По Києву зафіксовано понад півтора десятка прямих влучань по різних об'єктах.

Крім того, місто зазнало серйозних руйнувань у місцях падіння збитих повітряних цілей.

Ніч була надскладна не лише на Франківщині, також гучно було у Києві маємо більше півтора десятка влучань, на жаль. Ніч була і в Києві не спокійною, також атакований і Харків і інші регіони. Юрій Ігнат Речник Повітряних сил України, полковник

За його словами, окупанти били не лише по тилу, але й активно атакували лінію фронту дронами-камікадзе.

Навіть учорашнє повідомлення, що з 57 дронів 18 збито і 7 подавлено, свідчить: атаки йшли по лінії фронту, де їх збивати вкрай складно. Поширити

Росія застосувала одразу кілька типів озброєння — зокрема крилаті й аеробалістичні ракети, однак вони не досягли своїх цілей.

Ракети, як крилаті, так і аеробалістичні, не досягли своїх цілей. Були або подавлені, або збиті вогневими засобами ППО.

У ніч на 21 липня Росія завдала масованої повітряної атаки по Україні, застосувавши 426 дронів та 24 ракети. Українська ППО знищила або подавила 224 повітряні цілі.

Удар охопив кілька регіонів — під обстріли потрапили Київ, Харків і Івано-Франківськ. У столиці зафіксовано серію вибухів із перервами в кілька годин. Щонайменше шість районів постраждали від пожеж і руйнувань. Уражено житлові будинки, дитячий садок, супермаркет, склади та котеджний комплекс. Поширити

На Київщині, за даними ДСНС, унаслідок удару спалахнула велика пожежа: вогонь охопив адміністративну будівлю