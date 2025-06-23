Масована атака РФ по Києву. Кількість постраждалих стрімко зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Масована атака РФ по Києву. Кількість постраждалих стрімко зросла

Віталій Кличко
Київ

У Києві постраждало 28 людей внаслідок масштабного обстрілу Росії. Наразі відомо про 7 загиблих.

Головні тези:

  • У Києві постраждало 28 людей, в тому числі 7 загиблих, внаслідок масованої атаки РФ.
  • 12 постраждалих знаходяться в стаціонарах міських лікарень, інші отримали медичну допомогу в травмпунктах.
  • Рятувальники продовжують розбір завалів у зруйнованій під час обстрілу будівлі, бережучи життя людей.

Кількість постраждалих у Києві стрімко зросла

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю зросла до 28-ми людей.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

12 з них перебувають в стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу або амбулаторно в травмпунктах лікарень, куди доставили, або на місці.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Мер Києва

Підверджена наразі загибель 7 людей.

На місці зруйнованої під час російського обстрілу багатоповерхівки у Шевченківському районі Києва триває розбір завалів. Рятувальники не мають інформації щодо кількості людей, які можуть бути під завалами на перших поверхах.

Про це в телеефірі повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага.

Наразі нам невідомо, скільки всього було людей під завалами, то будемо розбирати доти, поки повністю не впевнимося, що під завалами нікого немає. Наразі працюємо ми на рівні третього поверху. Тому що треба бути впевненими в тому, що немає людей на другому і на першому поверсі.

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