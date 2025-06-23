Масована атака РФ по Києву. Кількість постраждалих стрімко зросла

У Києві постраждало 28 людей внаслідок масштабного обстрілу Росії. Наразі відомо про 7 загиблих.
Головні тези:
- У Києві постраждало 28 людей, в тому числі 7 загиблих, внаслідок масованої атаки РФ.
- 12 постраждалих знаходяться в стаціонарах міських лікарень, інші отримали медичну допомогу в травмпунктах.
- Рятувальники продовжують розбір завалів у зруйнованій під час обстрілу будівлі, бережучи життя людей.
Кількість постраждалих у Києві стрімко зросла
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю зросла до 28-ми людей.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Підверджена наразі загибель 7 людей.
Про це в телеефірі повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага.
Наразі нам невідомо, скільки всього було людей під завалами, то будемо розбирати доти, поки повністю не впевнимося, що під завалами нікого немає. Наразі працюємо ми на рівні третього поверху. Тому що треба бути впевненими в тому, що немає людей на другому і на першому поверсі.
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