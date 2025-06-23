Масована атака РФ по Києву. Кількість постраждалих стрімко зросла

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю зросла до 28-ми людей.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

12 з них перебувають в стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу або амбулаторно в травмпунктах лікарень, куди доставили, або на місці.

Підверджена наразі загибель 7 людей.

На місці зруйнованої під час російського обстрілу багатоповерхівки у Шевченківському районі Києва триває розбір завалів. Рятувальники не мають інформації щодо кількості людей, які можуть бути під завалами на перших поверхах.

Про це в телеефірі повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага.

Наразі нам невідомо, скільки всього було людей під завалами, то будемо розбирати доти, поки повністю не впевнимося, що під завалами нікого немає. Наразі працюємо ми на рівні третього поверху. Тому що треба бути впевненими в тому, що немає людей на другому і на першому поверсі.