Массированная атака РФ по Киеву. Число пострадавших стремительно возросло

Число пострадавших в результате вражеской атаки на столицу возросло до 28 человек.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

12 из них находятся в стационарах городских больниц. Другим медики оказали помощь или амбулаторно в травмпунктах больниц, куда были доставлены, или на месте.

Подвергнута гибели 7 человек.

На месте разрушенной во время российских обстрелов многоэтажки в Шевченковском районе Киева продолжается разбор завалов. Спасатели не располагают информацией о количестве людей, которые могут находиться под завалами на первых этажах.

Об этом в телеэфире сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.

Пока нам неизвестно, сколько всего было людей под завалами, будем разбирать до тех пор, пока полностью не убедимся, что под завалами никого нет.