Массированная атака РФ по Киеву. Число пострадавших стремительно возросло

В Киеве пострадали 28 человек в результате масштабных обстрелов России. Пока известно о 7 погибших.
Главные тезисы
- 28 человек пострадали в Киеве в результате массированной атаки со стороны РФ, включая 7 погибших.
- 12 пострадавших находятся в больницах, остальные получили медицинскую помощь в травмпунктах.
- Спасатели активно работают на месте разрушения, разбирая завалы и спасая жизни людей.
Число пострадавших в Киеве стремительно возросло
Число пострадавших в результате вражеской атаки на столицу возросло до 28 человек.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Подвергнута гибели 7 человек.
Об этом в телеэфире сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.
Пока нам неизвестно, сколько всего было людей под завалами, будем разбирать до тех пор, пока полностью не убедимся, что под завалами никого нет.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-