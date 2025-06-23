Массированная атака РФ по Киеву. Число пострадавших стремительно возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Массированная атака РФ по Киеву. Число пострадавших стремительно возросло

Виталий Кличко
Киев
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В Киеве пострадали 28 человек в результате масштабных обстрелов России. Пока известно о 7 погибших.

Главные тезисы

  • 28 человек пострадали в Киеве в результате массированной атаки со стороны РФ, включая 7 погибших.
  • 12 пострадавших находятся в больницах, остальные получили медицинскую помощь в травмпунктах.
  • Спасатели активно работают на месте разрушения, разбирая завалы и спасая жизни людей.

Число пострадавших в Киеве стремительно возросло

Число пострадавших в результате вражеской атаки на столицу возросло до 28 человек.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

12 из них находятся в стационарах городских больниц. Другим медики оказали помощь или амбулаторно в травмпунктах больниц, куда были доставлены, или на месте.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Мэр Киева

Подвергнута гибели 7 человек.

На месте разрушенной во время российских обстрелов многоэтажки в Шевченковском районе Киева продолжается разбор завалов. Спасатели не располагают информацией о количестве людей, которые могут находиться под завалами на первых этажах.

Об этом в телеэфире сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.

Пока нам неизвестно, сколько всего было людей под завалами, будем разбирать до тех пор, пока полностью не убедимся, что под завалами никого нет.

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