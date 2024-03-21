Наразі злочинна армія РФ переважає українських військових за кількістю артилерійських систем, однак це ресурс в російських окупантів стрімко виснажується.
Чи може РФ вже у наступному році залишитись без великої артилерії
За інформацією видання, наразі артилерія злочинної армії РФ випускає приблизно у 5 разів більше снарядів, ніж українські військові.
Зазначається також, що протягом кількох останніх тижнів бойові дії в Україні ще більше посилились і російські окупанти мають перевагу у використанні артсистем.
Однак збільшення виробництва великих гармат буде проблемою для Росії.
Виготовлення артилерійських стволів проводиться за допомогою спеціального обладнання із використанням високоякісної сталі.
Як Україна покращила засоби знищення артилерії РФ
Автори публікації підкреслюють, що оперативність знищення українськими військовими ворожої артилерії оцінити важко, оскільки великі гармати зазвичай дислоковані далеко від лінії фронту.
При цьому експерти зазначають, що протягом останнього року Україна значно вдосконалила способи знищення артилерії окупаційної армії РФ.
Автори публікації пояснили, що отримані Україною від західних партнерів контрбатарейні радари дозволяють відслідкувати рух випущеного ворожою гарматою снаряду аж до неї самої.
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