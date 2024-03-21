РФ вже у 2025 році може залишитись без важкої артилерії — The Economist
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ вже у 2025 році може залишитись без важкої артилерії — The Economist

Артилерія армії РФ
Джерело:  The Economist

Наразі злочинна армія РФ переважає українських військових за кількістю артилерійських систем, однак це ресурс в російських окупантів стрімко виснажується.

Чи може РФ вже у наступному році залишитись без великої артилерії

За інформацією видання, наразі артилерія злочинної армії РФ випускає приблизно у 5 разів більше снарядів, ніж українські військові.

Зазначається також, що протягом кількох останніх тижнів бойові дії в Україні ще більше посилились і російські окупанти мають перевагу у використанні артсистем.

Однак збільшення виробництва великих гармат буде проблемою для Росії.

Виготовлення артилерійських стволів проводиться за допомогою спеціального обладнання із використанням високоякісної сталі.

На момент початку війни лише два російські заводи були обладнані для їхнього виготовлення. Небагато країн експортують стволи для рушниць і ще менше продають їх до Росії: Північна Корея є можливим джерелом, оскільки вона вже постачала снаряди. Але супутникові знімки свідчать про те, що Росія замінює велику частину великої зброї, яку вона втрачає, запасами, які зберігаються просто неба, — зазначається у матеріалі видання.

Як Україна покращила засоби знищення артилерії РФ

Автори публікації підкреслюють, що оперативність знищення українськими військовими ворожої артилерії оцінити важко, оскільки великі гармати зазвичай дислоковані далеко від лінії фронту.

Очікується, що в 2025 році у Росії закінчаться стволи, каже один поінформований аналітик, і тоді їй доведеться покладатися на реактивну артилерію, яка потребує набагато більших запасів вибухових речовин, — йдеться у матеріалі видання.

При цьому експерти зазначають, що протягом останнього року Україна значно вдосконалила способи знищення артилерії окупаційної армії РФ.

Автори публікації пояснили, що отримані Україною від західних партнерів контрбатарейні радари дозволяють відслідкувати рух випущеного ворожою гарматою снаряду аж до неї самої.

Велика кількість малих безпілотників-камікадзе, запущених на відстань до 20 км від цілі, може знищити російські гармати. Загарбники могли захистити свою артилерію, відсуваючи її далі від лінії фронту, або відводячи деякі частини взагалі. Але це завадить їхній здатності бити українців. Для захисників це було б бажаним полегшенням, — підкреслюється у матеріалі.

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