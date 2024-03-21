Преступная армия РФ преобладает украинских военных по количеству артиллерийских систем, однако этот ресурс у российских оккупантов стремительно истощается.

Может ли РФ уже в следующем году остаться без большой артиллерии

По информации издания, артиллерия преступной армии РФ выпускает примерно в 5 раз больше снарядов, чем украинские военные.

Отмечается также, что в течение последних недель боевые действия в Украине еще больше усилились и российские оккупанты имеют преимущество в использовании артсистем.

Однако увеличение производства крупных орудий станет проблемой для России.

Изготовление артиллерийских стволов производится с помощью специального оборудования с использованием высококачественной стали.

К моменту начала войны только два российских завода были оборудованы для их изготовления. Немногие страны экспортируют стволы для ружей и еще меньше продают их в Россию: Северная Корея является возможным источником, поскольку она уже поставляла снаряды. Но спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия заменяет большую часть большого оружия, которое оно теряет, запасами, хранящимися под открытым небом, — отмечается в материале издания. Поделиться

Как Украина улучшила средства уничтожения артиллерии РФ

Авторы публикации подчеркивают, что оперативность уничтожения украинскими военными вражеской артиллерии оценить сложно, поскольку большие пушки обычно дислоцированы вдали от линии фронта.

Ожидается, что в 2025 году в России закончатся стволы, говорит один информированный аналитик, и тогда ей придется полагаться на реактивную артиллерию, требующую гораздо больших запасов взрывчатых веществ, говорится в материале издания. Поделиться

При этом эксперты отмечают, что за последний год Украина значительно усовершенствовала способы уничтожения артиллерии оккупационной армии РФ.

Авторы публикации объяснили, что полученные Украиной от западных партнеров контрбатарейные радары позволяют отследить движение выпущенного вражеской пушкой снаряда вплоть до нее самого.