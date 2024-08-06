Російські інвестори, які прагнуть розблокувати заморожені ЄС активи, могли розробити нову схему для цього.

Що відомо про нову стратегію РФ з розблокування заморожених активів у ЄС

За інформацією журналістів видання УНІАН із посиланням на джерела серед російських інвесторів та фінансистів, нова схема дає змогу російським олігархам продавати власні заморожені активи європейським брокерам без відкриття рахунків і значно спрощує обхід великої кількості обмежень у рамках європейських санкцій.

Підкреслюється, що власники заморожених російських активів обговорюють метод, який дозволяє розблокувати активи без наявності європейського паспорту, посвідки на проживання або навіть банківського рахунку в Європі.

Зазначається, що ключовим елементом нової схеми є взамодія з європейськими брокерами, які мають статус контрольованих іноземних компаній.

Євро

Це статус дозволяє компаніям-брокерам частково належати до російських податкових резидентів і створює унікальну правову можливість для обходу низки санкційних обмежень з боку ЄС.

Зокрема, ці компанії-брокери мають змогу купувати заморожені активи і грошові кошти у російських власників за допомогою укладення спеціальних угод.

Зазначається, що дієвість цієї схеми забезпечується тим, що такі компанії-брокери мають проміжний статус між російською та європейською юрисдикціями і можуть більш гнучко діяти в умовах європейських санкцій.

Завдяки цій схемі російські інвестори отримують значно спрощений спосіб розблокувати власні заморожені у ЄС активи без наявності європейського паспорту, посвідки на проживання або банківського рахунку в ЄС.

У матеріалі видання підкреслюється, що наразі навіть ті, хто не мав жодних формальних відносин з європейськими країнами, можуть скористатися цією можливістю.

Схема реалізується у 2 етапи. Зокрема, спочатку інвестор укладає договір із брокером і той отримує ліцензію від Казначейства Бельгії.

Ця ліцензія є офіційним дозволом на проведення операції та ключовим елементом легалізації всього процесу.

При цьому інвесторам не має необхідності звертатись до російської урядової комісіїз контролю за іноземними інвестиціями.

Отримання ліцензії від казначейства Бельгії дозволяє активізувати процес переведення активів.

Брокер ініціює процедуру переміщення цінних паперів з Національного розрахункового депозитарію (НРД) до європейського депозитарію Euroclear.

На цьому етапі активи виводяться з з-під російської юрисдикції та санкційних обмежень.

Euroclear отримує від компанії-брокера платіжне доручення разом з отриманою ліцензією і отримує дозвіл на трансфер заблокованих коштів або цінних паперів.

Які складнощі існують у новій схемі розблокування заморожених в ЄС активів РФ

У матеріалі видання підкреслюється, що процес може бути ускладнений додатковою вимогою.

Зокрема, через перебування групи Московської біржі під санкціями США Euroclear може вимагати додаткову ліцензію від Управління з контролю за іноземними активами США.

Це ускладнює процес і робить його більш тривалим.

Проте, навіть з урахуванням цього додаткового кроку, нова схема залишається більш доступною та ефективною для багатьох російських інвесторів порівняно з традиційними методами.