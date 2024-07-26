У Єврокомісії повідомили, що у п'ятницю, 26 липня, ЄС переводить Україні перші 1,5 млрд євро траншу з прибутків від заморожених активів РФ.
Головні тези:
- Україна отримує перший транш у 1,5 млрд євро від ЄС з прибутків від заморожених активів РФ.
- Ці кошти будуть спрямовані на зміцнення військового потенціалу та відновлення України через Європейський фонд миру та Український фонд.
- До кінця року Україна очікує отримання ще 1 млрд євро на потреби ППО, боєприпасів та підтримку промисловості.
- Замороження активів РФ стало наслідком санкцій ЄС у відповідь на агресивну поведінку Росії проти України.
- Єврокомісія підтримує Україну у зусиллях зі зміцнення обороноздатності та відновлення країни.
Що відомо про перший транш Україні від ЄС з прибутків від заморожених активів РФ
Зазначається, що отримані операторами ЄС і центральними депозитаріями цінних паперів доходи від заморожених активів РФ були передані Euroclear Єврокомісією як перший транш 23 липня.
Кошти будуть спрямовані через Європейський фонд миру і Фонд для України для зміцнення військового потенціалу України та сприяння відновленню країни.
Заморожування активів російського Центробанку стало результатом санкцій ЄС проти Росії у відповідь на її агресивну війну проти України. Доходи, отримані операторами ЄС, не належать Росії і зберігаються в центральних депозитаріях. Тепер ЄС почав направляти ці кошти в Україну.
Варто зазначити, що Україна не отримає гроші напряму, гроші будуть спрямовані через Європейський фонд миру та Український фонд для підтримки військового потенціалу України, а також на підтримку відновлення країни.
Скільки грошей з прибутків від заморожених активів має піти на користь України до кінця року
За словами єврокомісара з питань зовнішньої політики Жозепа Борреля, Україна до кінця поточного року отримає ще 1 млрд євро.
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