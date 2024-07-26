ЄС надає Україні 1,5 млрд євро доходів від заморожених активів РФ
Категорія
Економіка
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ЄС надає Україні 1,5 млрд євро доходів від заморожених активів РФ

Єврокомісія
Прапори ЄС
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У Єврокомісії повідомили, що у п'ятницю, 26 липня, ЄС переводить Україні перші 1,5 млрд євро траншу з прибутків від заморожених активів РФ. 

Головні тези:

  • Україна отримує перший транш у 1,5 млрд євро від ЄС з прибутків від заморожених активів РФ.
  • Ці кошти будуть спрямовані на зміцнення військового потенціалу та відновлення України через Європейський фонд миру та Український фонд.
  • До кінця року Україна очікує отримання ще 1 млрд євро на потреби ППО, боєприпасів та підтримку промисловості.
  • Замороження активів РФ стало наслідком санкцій ЄС у відповідь на агресивну поведінку Росії проти України.
  • Єврокомісія підтримує Україну у зусиллях зі зміцнення обороноздатності та відновлення країни.

Що відомо про перший транш Україні від ЄС з прибутків від заморожених активів РФ

Зазначається, що отримані операторами ЄС і центральними депозитаріями цінних паперів доходи від заморожених активів РФ були передані Euroclear Єврокомісією як перший транш 23 липня.

Кошти будуть спрямовані через Європейський фонд миру і Фонд для України для зміцнення військового потенціалу України та сприяння відновленню країни.

Заморожування активів російського Центробанку стало результатом санкцій ЄС проти Росії у відповідь на її агресивну війну проти України. Доходи, отримані операторами ЄС, не належать Росії і зберігаються в центральних депозитаріях. Тепер ЄС почав направляти ці кошти в Україну.

ЄС підтримує Україну. Сьогодні ми перераховуємо 1,5 мільярда євро, отриманих від заморожених російських активів, на оборону та відновлення України.  Немає кращого символу чи застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя, - підкреслила глава ЄК Урсула фон дер Ляєн.

ЄС переводить Україні перші 1,5 млрд євро з заморожених активів РФ
Урсула фон дер Ляєн

Варто зазначити, що Україна не отримає гроші напряму, гроші будуть спрямовані через Європейський фонд миру та Український фонд для підтримки військового потенціалу України, а також на підтримку відновлення країни.

Скільки грошей з прибутків від заморожених активів має піти на користь України до кінця року

За словами єврокомісара з питань зовнішньої політики Жозепа Борреля, Україна до кінця поточного року отримає ще 1 млрд євро.

Вони будуть надаватися Україні на ці три цілі – ППО, боєприпаси, підтримка української промисловості, - підкреслив Боррель.

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