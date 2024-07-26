В Еврокомиссии сообщили, что в пятницу, 26 июля, ЕС переводит Украине первые 1,5 млрд евро транша из доходов от замороженных активов РФ.
Главные тезисы
- Украина получает 1,5 млрд евро от ЕС за замороженные активы РФ для укрепления военного потенциала и восстановления страны.
- Заморозка активов РФ явилась следствием санкций ЕС в ответ на агрессивное поведение России против Украины.
- До конца года Украина ожидает еще 1 млрд евро от ЕС на нужды ПВО, боеприпасы и поддержку промышленности.
- Деньги из доходов за счет замороженных активов будут направлены через Европейский фонд мира и Украинский фонд.
- Еврокомиссия поддерживает усилия Украины по укреплению обороноспособности и восстановлению страны, выделяя средства на нужды ПВО и восстановления.
Что известно о первом транше Украины от ЕС по доходам от замороженных активов РФ
Отмечается, что полученные операторами ЕС и центральными депозитариями ценных бумаг доходы от замороженных активов РФ были переданы Euroclear Еврокомиссией в качестве первого транша 23 июля.
Денежные средства будут направлены через Европейский фонд мира и Фонд для Украины для укрепления военного потенциала Украины и содействия восстановлению страны.
Замораживание активов российского Центробанка явилось результатом санкций ЕС против России в ответ на ее агрессивную войну против Украины. Доходы, полученные операторами ЕС, не принадлежат России и хранятся в центральных депозитариях. Теперь ЕС начал направлять эти средства в Украину.
Следует отметить, что Украина не получит деньги напрямую, деньги будут направлены через Европейский фонд мира и Украинский фонд для поддержки военного потенциала Украины, а также в поддержку восстановления страны.
Сколько денег из доходов от замороженных активов должно пойти на пользу Украины до конца года
По словам еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля, Украина до конца текущего года получит еще 1 млрд евро.
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