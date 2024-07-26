В Еврокомиссии сообщили, что в пятницу, 26 июля, ЕС переводит Украине первые 1,5 млрд евро транша из доходов от замороженных активов РФ.

Что известно о первом транше Украины от ЕС по доходам от замороженных активов РФ

Отмечается, что полученные операторами ЕС и центральными депозитариями ценных бумаг доходы от замороженных активов РФ были переданы Euroclear Еврокомиссией в качестве первого транша 23 июля.

Денежные средства будут направлены через Европейский фонд мира и Фонд для Украины для укрепления военного потенциала Украины и содействия восстановлению страны.

Замораживание активов российского Центробанка явилось результатом санкций ЕС против России в ответ на ее агрессивную войну против Украины. Доходы, полученные операторами ЕС, не принадлежат России и хранятся в центральных депозитариях. Теперь ЕС начал направлять эти средства в Украину.

ЕС поддерживает Украину Сегодня мы перечисляем 1,5 млрд евро, полученных от замороженных российских активов, на оборону и восстановление Украины. Нет лучшего символа или применения для денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни, – подчеркнула глава ЕК Урсула фон дер Ляен. Поделиться

Урсула фон дер Ляен

Следует отметить, что Украина не получит деньги напрямую, деньги будут направлены через Европейский фонд мира и Украинский фонд для поддержки военного потенциала Украины, а также в поддержку восстановления страны.

Сколько денег из доходов от замороженных активов должно пойти на пользу Украины до конца года

По словам еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля, Украина до конца текущего года получит еще 1 млрд евро.