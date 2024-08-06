Что известно о новой стратегии РФ по разблокированию замороженных активов в ЕС

По информации журналистов издания УНИАН со ссылкой на источники среди российских инвесторов и финансистов, новая схема позволяет российским олигархам продавать свои замороженные активы европейским брокерам без открытия счетов и значительно упрощает обход большого количества ограничений в рамках европейских санкций.

Подчеркивается, что владельцы замороженных российских активов обсуждают метод, позволяющий разблокировать активы без наличия европейского паспорта, вида на жительство или даже банковского счета в Европе.

Отмечается, что ключевым элементом новой схемы является взаимодействие с европейскими брокерами, имеющими статус контролируемых иностранных компаний.

Евро

Этот статус позволяет компаниям-брокерам частично относиться к российским налоговым резидентам и создает уникальную правовую возможность для обхода ряда санкционных ограничений со стороны ЕС.

В частности, эти компании-брокеры могут покупать замороженные активы и денежные средства у российских собственников посредством заключения специальных сделок.

Отмечается, что действенность этой схемы обеспечивается тем, что такие компании-брокеры имеют промежуточный статус между российской и европейской юрисдикциями и более гибко действуют в условиях европейских санкций.

Благодаря этой схеме, российские инвесторы получают значительно упрощенный способ разблокировать собственные замороженные в ЕС активы без наличия европейского паспорта, вида на жительство или банковского счета в ЕС.

В материале издания подчеркивается, что даже те, кто не имел никаких формальных отношений с европейскими странами, могут воспользоваться этой возможностью.

Схема реализуется в 2 этапа. В частности, сначала инвестор заключает договор с брокером, и тот получает лицензию от Казначейства Бельгии.

Эта лицензия является официальным разрешением на проведение операции и ключевым элементом легализации всего процесса.

При этом инвесторам нет необходимости обращаться к российской правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Получение лицензии от казначейства Бельгии позволяет активизировать процесс перевода активов.

Брокер инициирует процедуру перемещения ценных бумаг из Национального расчетного депозитария (НРД) в европейский депозитарий Euroclear.

На этом этапе активы выводятся из российской юрисдикции и санкционных ограничений.

Euroclear получает от компании-брокера платежное поручение вместе с полученной лицензией и получает разрешение на трансфер заблокированных средств или ценных бумаг.

Какие сложности существуют в новой схеме разблокирования замороженных в ЕС активов РФ

В материале издания подчеркивается, что процесс может быть усложнен дополнительным требованием.

В частности, из-за нахождения группы Московской биржи под санкциями США Euroclear может потребовать дополнительную лицензию от Управления по контролю за иностранными активами США.

Это усложняет процесс и делает его более продолжительным.

Однако даже с учетом этого дополнительного шага новая схема остается более доступной и эффективной для многих российских инвесторов по сравнению с традиционными методами.