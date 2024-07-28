Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных активов РФ

Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных российских активов, как это сделал Европейский союз.

Почему Швейцария отказалась передавать доходы от замороженных активов РФ

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии заявил, что страна не будет соблюдать подход ЕС.

Как отмечают в Швейцарии, согласно международным обязательствам и законодательству, страна не может генерировать "любых чрезвычайных доходов в связи с средствами российского центрального банка". Отмечается, что это касается именно Швейцарии.

По состоянию на апрель 2024 года общая стоимость активов центрального банка Российской Федерации, замороженных в Швейцарии, составляла более 7 млрд швейцарских франков. Эти средства являются отдельными от замороженных активов, которыми владеют физические лица или компании, связанные с Россией.

Следует добавить, что Швейцария придерживается политики нейтралитета. Она не оказывала Украине оружие или иную летальную помощь, но оказывала гуманитарную поддержку. Также страна поддержала санкции против России.

Что этому предшествовало

Европейский союз 26 июля выделил Украине транш по доходам от замороженных российских активов. Речь идет о сумме в 1,5 млн. евро.

Это первый транш для Украины от ЕС, полученный от замороженных активов РФ.

Денежные средства будут направлены через Европейский фонд мира и Фонд для Украины для укрепления военного потенциала Украины и содействия восстановлению страны.

Замораживание активов российского Центробанка явилось результатом санкций ЕС против России в ответ на ее агрессивную войну против Украины. Доходы, полученные операторами ЕС, не принадлежат России и хранятся в центральных депозитариях. Теперь ЕС начал направлять эти средства в Украину.