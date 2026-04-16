РФ знову атакує енергетичну інфраструктуру — знеструмлені споживачі у 8 областях України
РФ знову атакує енергетичну інфраструктуру — знеструмлені споживачі у 8 областях України

Джерело:  Укренерго

Унаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України станом на ранок 16 квітня є знеструмлені споживачі у восьми областях.

Головні тези:

  • Масовані ракетно-дронові атаки та артилерійські обстріли призвели до знеструмлення споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Київській областях.
  • Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи для швидкого відновлення пошкодженого обладнання.

РФ знову атакує енергетичну інфраструктуру: є знеструмлення

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки та через артилерійські обстріли енергетичної інфраструктури у прифронтових регіонах — на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Київській областях.

Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

Зазначається, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 16 квітня, станом на 09:30, його рівень був на 2,4% вищим, ніж в цей час попереднього дня — у середу.

Причина змін — хмарна погода у значній частині областей. Це зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 15 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня — у вівторок, 14 квітня.

В Укренерго наголосили, що активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій — з 11:00 до 16:00. При цьому, необхідність в ощадливому споживанні у вечірній час зберігається.

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

