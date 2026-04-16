РФ снова атакует энергетическую инфраструктуру — обесточены потребители в 8 областях Украины

В результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины по состоянию на утро 16 апреля обесточены потребители в восьми областях.

РФ снова атакует энергетическую инфраструктуру: есть обесточивание

В результате массированной ракетно-дроновой атаки и из-за артиллерийских обстрелов энергетической инфраструктуры в прифронтовых регионах — на утро обесточены потребители в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.

Везде, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу.

Отмечается, что потребление электроэнергии показывает тенденцию к росту. Сегодня, 16 апреля, по состоянию на 09:30, его уровень был на 2,4% выше, чем в это время в предыдущий день — в среду.

Причина перемен — облачная погода в значительной части областей. Это приводит к более низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующему росту уровня энергопотребления из общей сети.

Вчера 15 апреля суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что максимум предыдущего дня — во вторник, 14 апреля.

В Укрэнерго отметили, что активное энергопотребление сегодня целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций — с 11:00 до 16:00. При этом необходимость в экономном потреблении в вечернее время сохраняется.