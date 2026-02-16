Удары РФ по энергетике Украины привели к обесточиванию в четырех областях

По состоянию на утро 16 февраля из-за новых российских ударов обесточены потребители в четырех областях; из-за непогоды без света осталось также 178 населенных пунктов в восьми областях.
Главные тезисы
- Российские удары привели к обесточиванию потребителей в четырех областях Украины, оставляя без света значительную часть населения.
- Последствия предыдущих атак привели к графикам ограничения мощности для промышленности и отключениям для населения в большинстве областей.
4 области испытывают проблемы с энергоснабжением из-за новых атак РФ
В результате вражеских ударов по энергетической инфраструктуре — на утро обесточены потребители в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областях.
В частности, вследствие дроновых ударов без электроснабжения остается значительная часть потребителей г. Одесса. Везде, где это разрешают условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы.
Из-за последствий предыдущих массированных атак на энергоинфраструктуру в большинстве областей действуют графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для населения. При этом в отдельных областях вынужденно введены аварийные отключения света.
Потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 понедельника на 10,8% превышает уровень предыдущего рабочего дня — пятницы, 13 февраля. Причиной этого является меньшее количество вынужденно обесточенных потребителей, чем после массированной ракетно-дроновой атаки, состоявшейся в ночь на 7 февраля.
В то же время Укрэнерго отмечает, что необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется и советует перенести энергоемкие процессы на ночные часы после 23:00.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-