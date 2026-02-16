Удары РФ по энергетике Украины привели к обесточиванию в четырех областях
Категория
Экономика
Дата публикации

Удары РФ по энергетике Украины привели к обесточиванию в четырех областях

свет
Читати українською
Источник:  Укрэнерго

По состоянию на утро 16 февраля из-за новых российских ударов обесточены потребители в четырех областях; из-за непогоды без света осталось также 178 населенных пунктов в восьми областях.

Главные тезисы

  • Российские удары привели к обесточиванию потребителей в четырех областях Украины, оставляя без света значительную часть населения.
  • Последствия предыдущих атак привели к графикам ограничения мощности для промышленности и отключениям для населения в большинстве областей.

4 области испытывают проблемы с энергоснабжением из-за новых атак РФ

В результате вражеских ударов по энергетической инфраструктуре — на утро обесточены потребители в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областях.

В частности, вследствие дроновых ударов без электроснабжения остается значительная часть потребителей г. Одесса. Везде, где это разрешают условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы.

Из-за последствий предыдущих массированных атак на энергоинфраструктуру в большинстве областей действуют графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для населения. При этом в отдельных областях вынужденно введены аварийные отключения света.

Из-за порывов ветра, налипания мокрого снега к утру полностью или частично были обесточены 178 населенных пунктов в Одесской, Николаевской, Хмельницкой, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях. Бригады облэнерго уже работают над питанием потребителей.

Потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 понедельника на 10,8% превышает уровень предыдущего рабочего дня — пятницы, 13 февраля. Причиной этого является меньшее количество вынужденно обесточенных потребителей, чем после массированной ракетно-дроновой атаки, состоявшейся в ночь на 7 февраля.

В то же время Укрэнерго отмечает, что необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется и советует перенести энергоемкие процессы на ночные часы после 23:00.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атакует ракетами Украину — под ударом энергосистема
Россия массированно атакует ракетами Украину — под ударом энергосистема
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Жесткие графики отключения света будут действовать 30 ноября в Украине — что известно
свет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
По всей Украине введены графики аварийных отключений
Юлия Свириденко
Россия снова атаковала энергетику Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?