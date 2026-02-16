Удары РФ по энергетике Украины привели к обесточиванию в четырех областях

По состоянию на утро 16 февраля из-за новых российских ударов обесточены потребители в четырех областях; из-за непогоды без света осталось также 178 населенных пунктов в восьми областях.

4 области испытывают проблемы с энергоснабжением из-за новых атак РФ

В результате вражеских ударов по энергетической инфраструктуре — на утро обесточены потребители в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областях.

В частности, вследствие дроновых ударов без электроснабжения остается значительная часть потребителей г. Одесса. Везде, где это разрешают условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы.

Из-за последствий предыдущих массированных атак на энергоинфраструктуру в большинстве областей действуют графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для населения. При этом в отдельных областях вынужденно введены аварийные отключения света.

Из-за порывов ветра, налипания мокрого снега к утру полностью или частично были обесточены 178 населенных пунктов в Одесской, Николаевской, Хмельницкой, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях. Бригады облэнерго уже работают над питанием потребителей. Поделиться

Потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 понедельника на 10,8% превышает уровень предыдущего рабочего дня — пятницы, 13 февраля. Причиной этого является меньшее количество вынужденно обесточенных потребителей, чем после массированной ракетно-дроновой атаки, состоявшейся в ночь на 7 февраля.

В то же время Укрэнерго отмечает, что необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется и советует перенести энергоемкие процессы на ночные часы после 23:00.