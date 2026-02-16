Удари РФ по енергетиці України призвели до знеструмлення у чотирьох областях

Станом на ранок 16 лютого через нові російські удари є знеструмлені споживачі у чотирьох областях; через негоду без світла залишилося також 178 населених пунктів у восьми областях.

4 області мають проблеми з енергопостачанням через нові атаки РФ

Унаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі — на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській та Одеській областях.

Зокрема внаслідок дронових ударів без електропостачання залишається значна частина споживачів м. Одеса. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

Через наслідки попередніх масованих атак на енергоінфраструктуру у більшості областей діють графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для населення. При цьому в окремих областях вимушено введені аварійні відключення світла.

Через пориви вітру, налипання мокрого снігу на ранок повністю або частково були знеструмлені 178 населених пунктів у Одеській, Миколаївській, Хмельницькій, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. Бригади обленерго уже працюють над заживленням споживачів. Поширити

Споживання електроенергії станом на 9:30 понеділка на 10,8% перевищує рівень попереднього робочого дня — п'ятниці, 13 лютого. Причиною цього є менша кількість вимушено знеструмлених споживачів, ніж після масованої ракетно-дронової атаки, що відбулась у ніч на 7 лютого.

Водночас Укренерго наголошує, що необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається і радить перенести енергоємні процеси на нічні години — після 23:00.