Удари РФ по енергетиці України призвели до знеструмлення у чотирьох областях

Станом на ранок 16 лютого через нові російські удари є знеструмлені споживачі у чотирьох областях; через негоду без світла залишилося також 178 населених пунктів у восьми областях.
Головні тези:
- Російські удари призвели до знеструмлення споживачів у чотирьох областях України, що залишає без електропостачання значну частину населення.
- У результаті попередніх атак на енергоінфраструктуру діють графіки обмеження потужності для промисловості та відключення для населення.
4 області мають проблеми з енергопостачанням через нові атаки РФ
Унаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі — на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській та Одеській областях.
Зокрема внаслідок дронових ударів без електропостачання залишається значна частина споживачів м. Одеса. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.
Через наслідки попередніх масованих атак на енергоінфраструктуру у більшості областей діють графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для населення. При цьому в окремих областях вимушено введені аварійні відключення світла.
Споживання електроенергії станом на 9:30 понеділка на 10,8% перевищує рівень попереднього робочого дня — п'ятниці, 13 лютого. Причиною цього є менша кількість вимушено знеструмлених споживачів, ніж після масованої ракетно-дронової атаки, що відбулась у ніч на 7 лютого.
Водночас Укренерго наголошує, що необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається і радить перенести енергоємні процеси на нічні години — після 23:00.
