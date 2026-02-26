Ночные российские обстрелы привели к обесточиванию в 5 областях Украины

В ночь на 26 февраля Россия совершила очередную массированную атаку на энергосистему, в результате чего обесточены потребители, а в отдельных областях Украины вынуждены усиленные отключения света.

Энергообъекты 5 областей Украины пострадали от ночного обстрела РФ

Ночью и утром враг совершил очередную массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетики в нескольких областях. В результате этого, а также из-за повреждений сетей в прилегающих к линии фронта районах, есть новые обесточивания в Харьковской, Полтавской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Везде, где это сейчас позволяет ситуация безопасности, уже начались аварийно-восстановительные работы. Поделиться

Отмечается, что в отдельных областях меры по ограничению потребления электричества сегодня вынужденно усилены из-за последствий атаки. Из-за предварительных массированных ударов в большинстве областей применяются графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для населения.

Из-за увеличения количества обесточенных потребителей и усиления отключений света по состоянию на 9:30 четверга потребление электроэнергии в Украине на 3,9% ниже уровня предыдущего дня.

В регионах, где сегодня применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы после 23:00.

Ночью Россия атаковала Украину 420 дронами, большинство из которых — «Шахеды», а также 39 ракетами разных типов. На сегодня известно о десятках раненых людей, среди них есть дети.