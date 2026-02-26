Россия нанесла массированные удары по Украине — более 20 раненых, есть разрушения

В ночь на 26 февраля Россия атаковала Украину сотнями дронов и десятками ракет. Под ударами были Киев, Харьков, Запорожье, Кривой Рог. Более 20 человек получили ранения, есть оуйнирование инраструктуры.
Главные тезисы
- Российские войска совершили массированные удары по Киеву, Харькову, Запорожью и Кривому Рогу, приведя к ранениям более 20 человек.
- Атаки дронами и ракетами привели к серии пожаров и разрушениям жилых домов, автомобилей и инфраструктуры в нескольких районах Украины.
РФ нанесла массированный удар по Украине дронами и ракетами
В трех районах столицы — Голосеевском, Печерском и Дарницком — зафиксированы повреждения. Информации о пострадавших пока нет.
Голосеевский район: возгорание гаражей.
Печерский район: пожар в двухэтажном жилом доме на территории частного дома.
Дарницкий район: в 9-этажном жилом доме взрывной волной повреждены окна и двери в одной из квартир на первом этаже.
Все пожары ликвидированы.
По Харькову оккупанты выпустили две ракеты и 17 дронов. Зафиксированы прилеты в областном центре и в селе Рай-Оленевка. На данный момент известно о 14 раненых.
В Запорожье есть прилет в строительный гипермаркет «Эпицентр» и жилую многоэтажку. На данный момент известно о 9 раненых.
Спасатели ликвидировали все пожары, возникшие в результате попаданий и провели обследование территорий для выявления и оказания помощи пострадавшим.
В Кривом Роге пострадали два человека. Поврежден многоквартирный дом, возник пожар.
