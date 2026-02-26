Россия нанесла массированные удары по Украине — более 20 раненых, есть разрушения
ДСНС Украины
Киев
В ночь на 26 февраля Россия атаковала Украину сотнями дронов и десятками ракет. Под ударами были Киев, Харьков, Запорожье, Кривой Рог. Более 20 человек получили ранения, есть оуйнирование инраструктуры.

Главные тезисы

  • Российские войска совершили массированные удары по Киеву, Харькову, Запорожью и Кривому Рогу, приведя к ранениям более 20 человек.
  • Атаки дронами и ракетами привели к серии пожаров и разрушениям жилых домов, автомобилей и инфраструктуры в нескольких районах Украины.

РФ нанесла массированный удар по Украине дронами и ракетами

В трех районах столицы — Голосеевском, Печерском и Дарницком — зафиксированы повреждения. Информации о пострадавших пока нет.

  • Голосеевский район: возгорание гаражей.

  • Печерский район: пожар в двухэтажном жилом доме на территории частного дома.

  • Дарницкий район: в 9-этажном жилом доме взрывной волной повреждены окна и двери в одной из квартир на первом этаже.

Все пожары ликвидированы.

По Харькову оккупанты выпустили две ракеты и 17 дронов. Зафиксированы прилеты в областном центре и в селе Рай-Оленевка. На данный момент известно о 14 раненых.

В результате обстрелов произошло 2 очага возгорания. Горели конструкции двух жилых частных домов в Салтовском районе, а также автомобиль и конструкции гаража в Слободском районе города.

Запорожье после удара РФ

В Запорожье есть прилет в строительный гипермаркет «Эпицентр» и жилую многоэтажку. На данный момент известно о 9 раненых.

Спасатели ликвидировали все пожары, возникшие в результате попаданий и провели обследование территорий для выявления и оказания помощи пострадавшим.

В Кривом Роге пострадали два человека. Поврежден многоквартирный дом, возник пожар.

Пострадали два человека — 89-летний мужчина и 83-летняя женщина. Состояние не тяжелое, врачи оказали им всю необходимую помощь. В результате атаки по имеющейся сейчас информации повреждены около 10 жилых домов, одна пятиэтажка серьезно — там пробита крыша, детский сад, пожарная часть, административные здания, также горел автомобиль, еще одно авто повреждено.

