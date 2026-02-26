Росія завдала масованих ударів по Україні — понад 20 поранених, є руйнування
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала масованих ударів по Україні — понад 20 поранених, є руйнування

ДСНС України
Київ

У ніч проти 26 лютого Росія атакувала Україну сотнями дронів та десятками ракет. Під ударами були Київ, Харків, Запоріжжя, Кривий РІг. Понад 20 людей отримали поранення, є оуйнування інраструктури.

Головні тези:

  • У ніч на 26 лютого російські війська завдали масованих ударів по різних містах України, зокрема Києві, Харкові, Запоріжжі та Кривому Розі.
  • Понад 20 людей отримали поранення, а інфраструктура міст постраждала від ракетних і дронових атак.
  • У результаті атак сталася серія пожеж та руйнувань житлових будинків, автомобілів та інших об'єктів.

РФ завдала масованого удару по Україні дронами та ракетами

У трьох районах столиці — Голосіївському, Печерському та Дарницькому — зафіксовано пошкодження. Інформації про постраждалих наразі немає.

  • Голосіївський район: загоряння гаражів.

  • Печерський район: пожежа у двоповерховому житловому будинку на території приватної садиби.

  • Дарницький район: у 9-поверховому житловому будинку вибуховою хвилею пошкоджено вікна та двері в одній із квартир на першому поверсі.

Усі пожежі ліквідовано.

По Харкову окупанти випустили дві ракети і 17 дронів. Зафіксовано прильоти в обласному центрі та в селі Рай-Оленівка. На даний момент відомо про 14 поранених.

У результаті обстрілів сталося 2 осередки займання. Горіли конструкції двох приватних житлових будинків у Салтівському районі, а також автомобіль та конструкції гаражу у Слобідському районі міста.

Запоріжжя після удару РФ

У Запоріжжі є приліт у будівельний гіпермаркет «Епіцентр» та у житлову багатоповерхівку. На цей момент відомо про 9 поранених.

Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок влучань та провели обстеження територій для виявлення й надання допомоги постраждалим.

У Кривому Розі постраждали двоє людей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, виникла пожежа.

Постраждали двоє людей — 89-річний чоловік та 83-річна жінка. Стан не тяжкий, лікарі надали їм усю необхідну допомогу. Внаслідок атаки за наявною зараз інформацією пошкоджено близько 10 житлових будинків, одна п'ятиповерхівка серйозно — там пробитий дах, дитячий садок, пожежна частина, адміністративні будівлі, також горів автомобіль, ще одне авто пошкоджено.

