Нічні російські обстріли призвели до знеструмлення у 5 областях України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Нічні російські обстріли призвели до знеструмлення у 5 областях України

атака РФ
Джерело:  Укренерго

У ніч на 26 лютого Росія здійснила чергову масовану атаку на енергосистему, внаслідок чого є знеструмлені споживачі, а в окремих областях України вимушено посилені відключення світла.

Головні тези:

  • Росія здійснила масовану атаку на об’єкти енергетики в 5 областях України, що призвело до знеструмлення та посилення відключень світла.
  • Атака відбулась за участю 420 дронів, більшість — «Шахеди», та 39 ракет і вже призвела до десятків поранених, включаючи дітей.

Енергооб’єкти 5 областей України постраждали від нічного обстрілу РФ

Вночі та вранці ворог здійснив чергову масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетики у кількох областях. Внаслідок цього, а також через пошкодження мереж у прилеглих до лінії фронту районах, є нові знеструмлення у Харківській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи.

Зазначається, що в окремих областях заходи обмеження споживання електрики сьогодні вимушено посилені через наслідки атаки. Через попередні масовані удари у більшості областей застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для населення.

Через збільшення кількості знеструмлених споживачів та посилення відключень світла станом на 9:30 четверга споживання електроенергії в Україні на 3,9% нижче за рівень попереднього дня.

У регіонах, де сьогодні застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 23:00.

Уночі Росія атакувала Україну 420 дронами, більшість із яких — «Шахеди», а також 39 ракетами різних типів. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є діти.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія знову масовано атакує дронами газову інфраструктуру Харківщини і Чернігівщини
пожежа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія завдала масованих ударів по Україні — понад 20 поранених, є руйнування
ДСНС України
Київ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія знову била по житлових будинках і газовій інфраструктурі України — Зеленський
Володимир Зеленський
рятувальник

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?