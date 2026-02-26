Нічні російські обстріли призвели до знеструмлення у 5 областях України

У ніч на 26 лютого Росія здійснила чергову масовану атаку на енергосистему, внаслідок чого є знеструмлені споживачі, а в окремих областях України вимушено посилені відключення світла.

Енергооб’єкти 5 областей України постраждали від нічного обстрілу РФ

Вночі та вранці ворог здійснив чергову масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетики у кількох областях. Внаслідок цього, а також через пошкодження мереж у прилеглих до лінії фронту районах, є нові знеструмлення у Харківській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Поширити

Зазначається, що в окремих областях заходи обмеження споживання електрики сьогодні вимушено посилені через наслідки атаки. Через попередні масовані удари у більшості областей застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для населення.

Через збільшення кількості знеструмлених споживачів та посилення відключень світла станом на 9:30 четверга споживання електроенергії в Україні на 3,9% нижче за рівень попереднього дня.

У регіонах, де сьогодні застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 23:00.

Уночі Росія атакувала Україну 420 дронами, більшість із яких — «Шахеди», а також 39 ракетами різних типів. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є діти.