Росія знову била по житлових будинках і газовій інфраструктурі України — Зеленський

Україна
Україна
Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу на тлі нового масованого обстрілу Росії.

Головні тези:

  • Росія знову веде обстріли та атаки по житлових будинках та газовій інфраструктурі на території України.
  • Внаслідок обстрілів зазнала пошкоджень кілька областей України, багато житлових будинків постраждали, а десятки людей були поранені, серед яких є діти.

Росія знову воювала проти критичної інфраструктури та звичайних житлових будинків.

Чотириста двадцять дронів, з яких більшість — «шахеди», і 39 ракет різних типів, у тому числі 11 балістичних, випустили по наших людях. Є руйнування у восьми областях: багато приватних та багатоповерхових будинків пошкоджено. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей унаслідок цієї атаки, серед них є діти.

Зеленський зазначив, що окупанти били також по газовій інфраструктурі на Полтавщині, по електропідстанціях на Київщині та Дніпровщині. Рятувальники працювали на Чернігівщині, Запоріжжі, Харківщині, Кіровоградщині, Вінниччині, Київщині та в столиці.

Більшість випущених ракет сьогодні вдалося збити завдяки тому, що партнери оперативно надіслали частину ракет до ППО, про які було домовлено під час останнього «Рамштайну». Але, на жаль, були також влучання. І це означає, що потрібно працювати далі ще більш активно.

Холод не відступив до кінця, і ракети до ППО потрібні на кожен день, поки Росія намагається розбити нашу енергетику. Дякую всім, хто це розуміє та допомагає.

