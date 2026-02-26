Росія знову била по житлових будинках і газовій інфраструктурі України — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу на тлі нового масованого обстрілу Росії.
Головні тези:
- Росія знову веде обстріли та атаки по житлових будинках та газовій інфраструктурі на території України.
- Внаслідок обстрілів зазнала пошкоджень кілька областей України, багато житлових будинків постраждали, а десятки людей були поранені, серед яких є діти.
Росія знову воює з житловими будинками — Зеленський
Росія знову воювала проти критичної інфраструктури та звичайних житлових будинків.
Зеленський зазначив, що окупанти били також по газовій інфраструктурі на Полтавщині, по електропідстанціях на Київщині та Дніпровщині. Рятувальники працювали на Чернігівщині, Запоріжжі, Харківщині, Кіровоградщині, Вінниччині, Київщині та в столиці.
Більшість випущених ракет сьогодні вдалося збити завдяки тому, що партнери оперативно надіслали частину ракет до ППО, про які було домовлено під час останнього «Рамштайну». Але, на жаль, були також влучання. І це означає, що потрібно працювати далі ще більш активно.
