Росія знову била по житлових будинках і газовій інфраструктурі України — Зеленський

Росія знову воює з житловими будинками — Зеленський

Росія знову воювала проти критичної інфраструктури та звичайних житлових будинків.

Чотириста двадцять дронів, з яких більшість — «шахеди», і 39 ракет різних типів, у тому числі 11 балістичних, випустили по наших людях. Є руйнування у восьми областях: багато приватних та багатоповерхових будинків пошкоджено. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей унаслідок цієї атаки, серед них є діти. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що окупанти били також по газовій інфраструктурі на Полтавщині, по електропідстанціях на Київщині та Дніпровщині. Рятувальники працювали на Чернігівщині, Запоріжжі, Харківщині, Кіровоградщині, Вінниччині, Київщині та в столиці.

Більшість випущених ракет сьогодні вдалося збити завдяки тому, що партнери оперативно надіслали частину ракет до ППО, про які було домовлено під час останнього «Рамштайну». Але, на жаль, були також влучання. І це означає, що потрібно працювати далі ще більш активно.