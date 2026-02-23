Росія завдала ударів шахедами по Одещині — двоє людей загинули

На Одещині внаслідок нічної атаки російських ударних безпілотників РФ загинули двоє людей, ще троє постраждали.
Головні тези:
- Атака російських ударних безпілотників призвела до загибелі двох осіб та постраждання трьох людей на Одещині.
- Унаслідок атаки були пошкоджені промислові, енергетичні та цивільні об'єкти, включаючи житлові будинки і транспортні засоби.
Росія атакувала Одещину: є жертви
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, вночі ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Загинули двоє людей. Щонайменше троє постраждали, їм надається допомога.
Пошкоджені виробничі та складські приміщення, адміністративні будівлі, приміщення автомагазину, транспортні засоби.
Пожежі, що виникли, оперативно ліквідували рятувальники. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, які усувають наслідки.
Пізніше стало відомо, що загинули 20-річна дівчина і 45-річний чоловік.
Також постраждали троє людей віком від 23 до 45 років. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
