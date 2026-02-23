Россия нанесла удары шахедами по Одещине — два человека погибли
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла удары шахедами по Одещине — два человека погибли

Олег Кипер / Одесская ОВА
Одещина
Read in English
Читати українською

В Одесской области в результате ночной атаки российских ударных беспилотников РФ погибли два человека, еще трое пострадали.

Главные тезисы

  • Ночная атака российских ударных беспилотников по Одесской области привела к гибели двух человек и постраданию трех.
  • Атака повлекла за собой повреждения промышленных, энергетических и гражданских объектов, включая жилые дома и транспортные средства.

Россия атаковала Одесщину: есть жертвы

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, ночью враг снова атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. Погибли два человека. По меньшей мере трое пострадали, им оказывается помощь.

Повреждены производственные и складские помещения, административные здания, автомагазина, транспортные средства.

Кроме того, беспилотник попал в квартиру в многоэтажном доме без детонации. Психологи ГСЧС оказали помощь жителям.

Возникшие пожары оперативно ликвидировали спасатели. На местах работают экстренные и коммунальные службы, устраняющие последствия.

Позже стало известно, что погибли 20-летняя девушка и 45-летний мужчина.

Также пострадали три человека в возрасте от 23 до 45 лет. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ночью РФ атаковала порт "Южный" в Одесской области — какие последствия
ДСНС Украины
пожар
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия снова нанесла удары по Одещине — есть погибший и пострадавшие
Олег Кипер / Одесская ОВА
Одещина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия дронами атаковала 2 гражданских корабля в Одесской области — погиб иностранец
Алексей Кулеба
корабль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?