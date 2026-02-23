Россия нанесла удары шахедами по Одещине — два человека погибли

В Одесской области в результате ночной атаки российских ударных беспилотников РФ погибли два человека, еще трое пострадали.
Главные тезисы
- Ночная атака российских ударных беспилотников по Одесской области привела к гибели двух человек и постраданию трех.
- Атака повлекла за собой повреждения промышленных, энергетических и гражданских объектов, включая жилые дома и транспортные средства.
Россия атаковала Одесщину: есть жертвы
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, ночью враг снова атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. Погибли два человека. По меньшей мере трое пострадали, им оказывается помощь.
Повреждены производственные и складские помещения, административные здания, автомагазина, транспортные средства.
Возникшие пожары оперативно ликвидировали спасатели. На местах работают экстренные и коммунальные службы, устраняющие последствия.
Позже стало известно, что погибли 20-летняя девушка и 45-летний мужчина.
Также пострадали три человека в возрасте от 23 до 45 лет. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-