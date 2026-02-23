Россия нанесла удары шахедами по Одещине — два человека погибли

В Одесской области в результате ночной атаки российских ударных беспилотников РФ погибли два человека, еще трое пострадали.

Россия атаковала Одесщину: есть жертвы

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, ночью враг снова атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. Погибли два человека. По меньшей мере трое пострадали, им оказывается помощь.

Повреждены производственные и складские помещения, административные здания, автомагазина, транспортные средства.

Кроме того, беспилотник попал в квартиру в многоэтажном доме без детонации. Психологи ГСЧС оказали помощь жителям. Поделиться

Возникшие пожары оперативно ликвидировали спасатели. На местах работают экстренные и коммунальные службы, устраняющие последствия.

Позже стало известно, что погибли 20-летняя девушка и 45-летний мужчина.