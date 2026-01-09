Россия дронами атаковала 2 гражданских корабля в Одесской области — погиб иностранец
Категория
Украина
Дата публикации

Россия дронами атаковала 2 гражданских корабля в Одесской области — погиб иностранец

Алексей Кулеба
корабль
Читати українською

Россия 9 января совершила очередной акт террора против гражданского судоходства в порту Черноморск: поражены два судна.

Главные тезисы

  • Россия совершила террористические акты против гражданского судоходства в порту Черноморск и в Одесской области.
  • Погиб гражданин Сирии на гражданском судне, атакованном дронами РФ.
  • Атака дронов на гражданские корабли - угроза международной безопасности и нарушение международных норм.

Россия обстреляла иностранные суда в Одесской области

Во время движения в порт Черноморск ударный дрон РФ попал в гражданское судно под иностранным флагом Сент-Китс и Невис, следовавшее под погрузку зерновым грузом в пределах Украинского морского коридора. Предварительно есть пострадавшие.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Мореходность судна не нарушена, оно находится на ходу и направляется в ближайший порт.

Алексей Кулеба

Алексей Кулеба

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий

Возле порта Одесса также поражено судно под флагом Коморских островов, которое перевозило сою.

В результате атаки, к сожалению, есть погибший член экипажа — гражданин Сирии. Это ужасное военное преступление!

Судно после атаки РФ

На место происшествия направлены спасательные подразделения.

Это очередное свидетельство того, что Россия сознательно избивает по гражданским объектам, по международному судоходству, по продовольственной логистике.

Украина делает все возможное для обеспечения безопасности и выполнения экспортных обязательств, несмотря на постоянные атаки.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве, Одессе, Запорожье и Днепропетровщине есть погибшие и ранены после ударов России
ДСНС Украины
Последствия атаки РФ на Украину 6-7 сентября
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла удары дронами по Одессе — есть пострадавшие
Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла удары по Одессе — пострадали 6 человек
Олег Кипер / Одесская ОВА
Новая атака России на Одессу и область – какие последствия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?