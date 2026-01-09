Россия дронами атаковала 2 гражданских корабля в Одесской области — погиб иностранец

Россия 9 января совершила очередной акт террора против гражданского судоходства в порту Черноморск: поражены два судна.

Россия обстреляла иностранные суда в Одесской области

Во время движения в порт Черноморск ударный дрон РФ попал в гражданское судно под иностранным флагом Сент-Китс и Невис, следовавшее под погрузку зерновым грузом в пределах Украинского морского коридора. Предварительно есть пострадавшие.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Мореходность судна не нарушена, оно находится на ходу и направляется в ближайший порт. Алексей Кулеба Вицепремьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий

Возле порта Одесса также поражено судно под флагом Коморских островов, которое перевозило сою.

В результате атаки, к сожалению, есть погибший член экипажа — гражданин Сирии. Это ужасное военное преступление!

Судно после атаки РФ

На место происшествия направлены спасательные подразделения.

Это очередное свидетельство того, что Россия сознательно избивает по гражданским объектам, по международному судоходству, по продовольственной логистике.

Украина делает все возможное для обеспечения безопасности и выполнения экспортных обязательств, несмотря на постоянные атаки.