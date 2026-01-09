Росія дронами атакувала 2 цивільних корабля на Одещині — загинув іноземець
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія дронами атакувала 2 цивільних корабля на Одещині — загинув іноземець

Олексій Кулеба
Чорноморськ

Росія 9 січня здійснила черговий акт терору проти цивільного судноплавства у порту Чорноморськ: уражено два судна.

Головні тези:

  • Росія вчинила терористичні акти, атакуючи цивільне судноплавство у порту Чорноморськ і поблизу Одеси.
  • У результаті атаки загинув іноземець на одному зі суден.
  • Це ще один жахливий приклад безсоромних дій Росії проти міжнародних норм.

Росія обстріляла іноземні судна на Одещині

Під час руху до порту Чорноморськ ударний дрон РФ влучив у цивільне судно під іноземним прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало під завантаження зерновим вантажем в межах Українського морського коридору. Попередньо — є постраждалі.

Про це повідомив Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Морехідність судна не порушено, воно перебуває на ходу та прямує до найближчого порту.

Олексій Кулеба

Олексій Кулеба

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій

Біля порту Одеса також уражено судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою.

Унаслідок атаки, на жаль, є загиблий член екіпажу — громадянин Сирії. Це жахливий воєнний злочин!

Судно після атаки РФ

На місце події спрямовано рятувальні підрозділи.

Це чергове свідчення того, що Росія свідомо б’є по цивільних об’єктах, по міжнародному судноплавству, по продовольчій логістиці.

Україна робить усе можливе для гарантування безпеки та виконання експортних зобов’язань, попри постійні атаки.

