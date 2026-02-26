Россия снова била по жилым домам и газовой инфраструктуре Украины — Зеленский

Россия снова воюет с жилыми домами — Зеленский

Россия снова воевала против критической инфраструктуры и обычных жилых домов.

Четыреста двадцать дронов, из которых большинство — «шахеды», и 39 ракет разных типов, в том числе 11 баллистических, выпустили по нашим людям. Есть разрушения в восьми областях: многие частные и многоэтажные дома повреждены. На сегодня известно о десятках раненых людей в результате этой атаки, среди них есть дети. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что оккупанты били также по газовой инфраструктуре на Полтавщине, по электроподстанциям на Киевщине и Днепровщине. Спасатели работали в Черниговской, Запорожье, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Киевской и столице.

Большинство выпущенных ракет сегодня удалось сбить благодаря тому, что партнеры оперативно направили часть ракет в ПВО, о которых было договорено во время последнего Рамштайна. Но, к сожалению, были также попадания. И это значит, что нужно работать дальше еще более активно.