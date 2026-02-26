Россия снова била по жилым домам и газовой инфраструктуре Украины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу на фоне нового массированного обстрела России.
Главные тезисы
- Россия провела новый массированный обстрел жилых домов и газовой инфраструктуры Украины.
- Число раненых и разрушений в результате атаки увеличивается, в том числе пострадали многие дети.
Россия снова воюет с жилыми домами — Зеленский
Россия снова воевала против критической инфраструктуры и обычных жилых домов.
Зеленский отметил, что оккупанты били также по газовой инфраструктуре на Полтавщине, по электроподстанциям на Киевщине и Днепровщине. Спасатели работали в Черниговской, Запорожье, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Киевской и столице.
Большинство выпущенных ракет сегодня удалось сбить благодаря тому, что партнеры оперативно направили часть ракет в ПВО, о которых было договорено во время последнего Рамштайна. Но, к сожалению, были также попадания. И это значит, что нужно работать дальше еще более активно.
