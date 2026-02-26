Россия снова била по жилым домам и газовой инфраструктуре Украины — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Россия снова била по жилым домам и газовой инфраструктуре Украины — Зеленский

Владимир Зеленский
пожар
Read in English
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу на фоне нового массированного обстрела России.

Главные тезисы

  • Россия провела новый массированный обстрел жилых домов и газовой инфраструктуры Украины.
  • Число раненых и разрушений в результате атаки увеличивается, в том числе пострадали многие дети.

Россия снова воюет с жилыми домами — Зеленский

Россия снова воевала против критической инфраструктуры и обычных жилых домов.

Четыреста двадцать дронов, из которых большинство — «шахеды», и 39 ракет разных типов, в том числе 11 баллистических, выпустили по нашим людям. Есть разрушения в восьми областях: многие частные и многоэтажные дома повреждены. На сегодня известно о десятках раненых людей в результате этой атаки, среди них есть дети.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что оккупанты били также по газовой инфраструктуре на Полтавщине, по электроподстанциям на Киевщине и Днепровщине. Спасатели работали в Черниговской, Запорожье, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Киевской и столице.

Большинство выпущенных ракет сегодня удалось сбить благодаря тому, что партнеры оперативно направили часть ракет в ПВО, о которых было договорено во время последнего Рамштайна. Но, к сожалению, были также попадания. И это значит, что нужно работать дальше еще более активно.

Холод не отступил до конца, и ракеты ПВО нужны на каждый день, пока Россия пытается разбить нашу энергетику. Благодарю всех, кто это понимает и помогает.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла удары шахедами по Одещине — два человека погибли
Олег Кипер / Одесская ОВА
Одещина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия снова массированно атакует дронами газовую инфраструктуру Харьковщины и Черниговщины
атака РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла массированные удары по Украине — более 20 раненых, есть разрушения
ДСНС Украины
Киев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?