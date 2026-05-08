Рятувальники ліквідовують 9 лісових пожеж у чотирьох областях України

Наразі у чотирьох областях України триває гасіння дев’яти лісових пожеж, загальною площею понад 2 тисячі гектарів, з них шість - локалізовані.
Головні тези:
- Ліквідація 9 лісових пожеж триває у 4 областях України, загальна площа загорянь перевищує 2 тисячі гектарів.
- Сильний вітер та висока температура сприяють швидкому поширенню вогню, ускладнюючи рятувальні роботи.
9 пожеж гасять рятувальники в 4 областях України
У Сарненському районі Рівненської області локалізували пожежу лісового масиву на площі 90 га.
У Житомирській області триває ліквідація масштабної лісової пожежі в Поліському природному заповіднику. Орієнтовна площа займання 500 га. Сильний вітер і висока температура повітря сприяють швидкому поширенню вогню.
Ситуацію ускладнює те, що частина територій замінована, через що рятувальники не можуть повноцінно працювати на окремих ділянках. Для розмінування залучені сапери ДСНС. Також у гасінні використовують БпЛА та роботизовану техніку.
У Чернігівській області у прикордонних районах триває пожежа лісової підстилки, орієнтовною площею 1200 га. Через близькість до кордону, хаотичне мінування територій та загрозу російських обстрілів залучення техніки й особового складу ДСНС наразі неможливе. Працівники лісництва створюють мінералізовані смуги, щоб не допустити поширення вогню.
Загалом на всіх локаціях від ДСНС залучені 379 вогнеборців та 99 одиниць техніки. У ДСНС наголошують, що ситуація повністю контрольована.
