Рятувальники ліквідовують 9 лісових пожеж у чотирьох областях України
Наразі у чотирьох областях України триває гасіння дев’яти лісових пожеж, загальною площею понад 2 тисячі гектарів, з них шість - локалізовані.

Головні тези:

  • Ліквідація 9 лісових пожеж триває у 4 областях України, загальна площа загорянь перевищує 2 тисячі гектарів.
  • Сильний вітер та висока температура сприяють швидкому поширенню вогню, ускладнюючи рятувальні роботи.

9 пожеж гасять рятувальники в 4 областях України

У Сарненському районі Рівненської області локалізували пожежу лісового масиву на площі 90 га.

У Житомирській області триває ліквідація масштабної лісової пожежі в Поліському природному заповіднику. Орієнтовна площа займання 500 га. Сильний вітер і висока температура повітря сприяють швидкому поширенню вогню.

Ситуацію ускладнює те, що частина територій замінована, через що рятувальники не можуть повноцінно працювати на окремих ділянках. Для розмінування залучені сапери ДСНС. Також у гасінні використовують БпЛА та роботизовану техніку.

У Київській області в зоні відчуження триває ліквідація пожежі лісової підстилки. Наразі вогнем пройдено 1180 га. Розповсюдженню вогню сприяє посушлива погода та різкі пориви вітру.

У Чернігівській області у прикордонних районах триває пожежа лісової підстилки, орієнтовною площею 1200 га. Через близькість до кордону, хаотичне мінування територій та загрозу російських обстрілів залучення техніки й особового складу ДСНС наразі неможливе. Працівники лісництва створюють мінералізовані смуги, щоб не допустити поширення вогню.

Загалом на всіх локаціях від ДСНС залучені 379 вогнеборців та 99 одиниць техніки. У ДСНС наголошують, що ситуація повністю контрольована.

