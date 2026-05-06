Масштабна лісова пожежа вирує на Закарпатті — відео
Джерело:  ДСНС у Закарпатській області

Триває ліквідація масштабної лісової пожежі на Закарпатті, до ліквідації залучено 352 особи, працює авіація ДСНС.

Про це повідомили в Фейсбуці Управління ДСНС в Закарпатській області.

Станом на 13:00 6 травня рятувальники та лісівники продовжують гасити пожежу на території Свалявського надлісництва. Загальна площа, пройдена вогнем, становить близько 75 гектарів. До ліквідації пожежі залучено 352 людини та 48 одиниць техніки, а також авіацію ДСНС — працює літак.

Як повідомляють в ДСНС, задіяно 96 рятувальників та 22 одиниці техніки. На допомогу також прибули підрозділи з Львівської та Івано-Франківської областей, які разом залучили ще 59 рятувальників і 14 одиниць техніки.

Крім того, до гасіння пожежі долучено 143 працівників Карпатської філії ДП «Ліси України» та 10 одиниць техніки. Також допомагають 43 місцеві жителі.

5 травня на Закарпатті розпочалася машстабна пожежа біля Воловця на схилах хребта Боржавські полонини.

