Масштабна лісова пожежа вирує на Закарпатті — відео

Триває ліквідація масштабної лісової пожежі на Закарпатті, до ліквідації залучено 352 особи, працює авіація ДСНС.
Головні тези:
Авіація гасить масштабну лісову пожежу на Закарпатті
Про це повідомили в Фейсбуці Управління ДСНС в Закарпатській області.
Як повідомляють в ДСНС, задіяно 96 рятувальників та 22 одиниці техніки. На допомогу також прибули підрозділи з Львівської та Івано-Франківської областей, які разом залучили ще 59 рятувальників і 14 одиниць техніки.
Крім того, до гасіння пожежі долучено 143 працівників Карпатської філії ДП «Ліси України» та 10 одиниць техніки. Також допомагають 43 місцеві жителі.
5 травня на Закарпатті розпочалася машстабна пожежа біля Воловця на схилах хребта Боржавські полонини.
