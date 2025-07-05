У Каліфорнії спалахнула масштабна лісова пожежа — відео

У центральній Каліфорнії в окрузі Сан-Луїс-Обіспо спалахнула масштабна лісова пожежа, яка вже стала найбільшою в штаті цього року.

У Каліфорнії вирує масштабна лісова пожежа

Як повідомив департамент лісового господарства та пожежної охорони штату, вогонь під назвою Madre Fire стрімко поширюється через спеку й сильний вітер, охопивши вже понад 70 800 акрів.

Стихія розпочалася в середу близько 13:00 за місцевим часом.

Понад 600 рятувальників і 46 пожежних машин намагаються взяти її під контроль. Наразі локалізовано лише 10% пожежі. Пошкоджено щонайменше одну будівлю, ще 50 — під загрозою.

Речник пожежної служби Каліфорнії Тоні Девіс повідомив у п'ятницю, що понад 200 людям наказано евакуюватися з домівок.

У гасінні вогню задіяні повітряні танкери, які проводять скидання води з неба. Через масштабне задимлення погіршилась якість повітря в Лос-Анджелесі, що розташований за 110 миль.

#MadreFire 7.4.2025 Update: Acreage is 70,800, with 10% containment & 1 outbuilding destroyed . For more information visit fire https://t.co/vI0Ng2RyWJ pic.twitter.com/pNrDPrUU8R — San Luis Obispo County Fire Department (@CALFIRE_SLO) July 4, 2025

Також оголошено екстрене закриття Національного пам’ятника рівнини Каррізо. Влада закликає людей залишатися вдома та не перешкоджати роботі рятувальників.