У горах Шотландії вирує потужна пожежа — відео

На півдні Шотландії з 4 квітня рятувальники намагаються приборкати пожежу у горах.

У Шотландії третій день продовжується масштабна пожежа

Протягом 6 квітня служби надзвичайних ситуацій продовжували боротьбу з пожежею, що почалася ще у п’ятницю у горах області Галловей та поширилася північніше у Східний Ершир.

Поширенню вогню сприяє посуха і сильний вітер. Довжина лінії вогню на піку пожежі сягала кількох миль. На місці планують численні пожежні команди і чотири гелікоптери.

Гірська рятувальна служба організувала евакуацію туристів, що перебували у районі пожежі, поліція закликала громадян не наближатись туди. Мешканцям довколишніх населених пунктів порадили не відкривати вікна.

Меншу лісову пожежу гасять також на півночі Шотландії в районі міста Аллапул.

Окрім того, значну лісову пожежу загасили у Північній Ірландії, у зв’язку з нею затримали одну людину. Там залучали понад 100 вогнеборців і 15 одиниць техніки. Пожежники підозрюють умисний підпал. Поширити

Через значне підвищення температури по території Британії і посуху цього тижня оголосили підвищений рівень пожежної небезпеки. Громадян закликають не розпалювати вогонь надворі та відповідально поводитися з недопалками і склом.