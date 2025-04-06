У горах Шотландії вирує потужна пожежа — відео

На півдні Шотландії з 4 квітня рятувальники намагаються приборкати пожежу у горах.
Головні тези:
- У Шотландії триває масштабна пожежа в горах, яка спричинена посухою та сильним вітром.
- Рятувальники ведуть боротьбу з вогнем у Галловей та Східному Ерширі, довжина лінії вогню сягає кількох миль.
- На місці пожежі задіяно численні пожежні команди та гелікоптери, гірська рятувальна служба організувала евакуацію туристів.
У Шотландії третій день продовжується масштабна пожежа
Протягом 6 квітня служби надзвичайних ситуацій продовжували боротьбу з пожежею, що почалася ще у п’ятницю у горах області Галловей та поширилася північніше у Східний Ершир.
Поширенню вогню сприяє посуха і сильний вітер. Довжина лінії вогню на піку пожежі сягала кількох миль. На місці планують численні пожежні команди і чотири гелікоптери.
Гірська рятувальна служба організувала евакуацію туристів, що перебували у районі пожежі, поліція закликала громадян не наближатись туди. Мешканцям довколишніх населених пунктів порадили не відкривати вікна.
Меншу лісову пожежу гасять також на півночі Шотландії в районі міста Аллапул.
Через значне підвищення температури по території Британії і посуху цього тижня оголосили підвищений рівень пожежної небезпеки. Громадян закликають не розпалювати вогонь надворі та відповідально поводитися з недопалками і склом.
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