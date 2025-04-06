В горах Шотландии бушует мощный пожар — видео

На юге Шотландии с 4 апреля спасатели пытаются обуздать пожар в горах.
Главные тезисы
- В горах Шотландии происходит масштабное пожарное происшествие, вызванное засухой и сильным ветром.
- На месте происшествия задействованы многочисленные пожарные команды, вертолеты и горная спасательная служба.
- Повышенный уровень пожарной опасности объявлен по всей территории Британии из-за засухи и высоких температур.
В Шотландии третий день продолжается масштабный пожар
В течение 6 апреля службы чрезвычайных ситуаций продолжали борьбу с пожаром, который начался еще в пятницу в горах области Галловей и распространился севернее в Восточный Эршир.
Распространению огня способствует засуха и сильный ветер. Длина линии огня на пике пожара достигала нескольких миль. На месте планируют многочисленные пожарные команды и четыре вертолета.
Горная спасательная служба организовала эвакуацию находившихся в районе пожара туристов, полиция призвала граждан не приближаться туда. Жителям близлежащих населённых пунктов посоветовали не открывать окна.
Меньший лесной пожар тушат также на севере Шотландии в районе города Аллапул.
Из-за значительного повышения температуры по территории Британии и засухи на этой неделе объявили повышенный уровень пожарной опасности. Граждан призывают не разжигать огонь на улице и ответственно обращаться с окурками и стеклом.
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