В горах Шотландии бушует мощный пожар — видео

На юге Шотландии с 4 апреля спасатели пытаются обуздать пожар в горах.

В Шотландии третий день продолжается масштабный пожар

В течение 6 апреля службы чрезвычайных ситуаций продолжали борьбу с пожаром, который начался еще в пятницу в горах области Галловей и распространился севернее в Восточный Эршир.

Распространению огня способствует засуха и сильный ветер. Длина линии огня на пике пожара достигала нескольких миль. На месте планируют многочисленные пожарные команды и четыре вертолета.

Горная спасательная служба организовала эвакуацию находившихся в районе пожара туристов, полиция призвала граждан не приближаться туда. Жителям близлежащих населённых пунктов посоветовали не открывать окна.

Меньший лесной пожар тушат также на севере Шотландии в районе города Аллапул.

Кроме того, значительный лесной пожар был потушен в Северной Ирландии, в связи с ним задержан один человек. Там привлекали более 100 пожарных и 15 единиц техники. Пожарные подозревают умышленный поджог. Поделиться

Из-за значительного повышения температуры по территории Британии и засухи на этой неделе объявили повышенный уровень пожарной опасности. Граждан призывают не разжигать огонь на улице и ответственно обращаться с окурками и стеклом.