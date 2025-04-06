В горах Шотландии бушует мощный пожар — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В горах Шотландии бушует мощный пожар — видео

Шотландия
Read in English
Читати українською
Источник:  The Guardian

На юге Шотландии с 4 апреля спасатели пытаются обуздать пожар в горах.

Главные тезисы

  • В горах Шотландии происходит масштабное пожарное происшествие, вызванное засухой и сильным ветром.
  • На месте происшествия задействованы многочисленные пожарные команды, вертолеты и горная спасательная служба.
  • Повышенный уровень пожарной опасности объявлен по всей территории Британии из-за засухи и высоких температур.

В Шотландии третий день продолжается масштабный пожар

В течение 6 апреля службы чрезвычайных ситуаций продолжали борьбу с пожаром, который начался еще в пятницу в горах области Галловей и распространился севернее в Восточный Эршир.

Распространению огня способствует засуха и сильный ветер. Длина линии огня на пике пожара достигала нескольких миль. На месте планируют многочисленные пожарные команды и четыре вертолета.

Горная спасательная служба организовала эвакуацию находившихся в районе пожара туристов, полиция призвала граждан не приближаться туда. Жителям близлежащих населённых пунктов посоветовали не открывать окна.

Меньший лесной пожар тушат также на севере Шотландии в районе города Аллапул.

Кроме того, значительный лесной пожар был потушен в Северной Ирландии, в связи с ним задержан один человек. Там привлекали более 100 пожарных и 15 единиц техники. Пожарные подозревают умышленный поджог.

Из-за значительного повышения температуры по территории Британии и засухи на этой неделе объявили повышенный уровень пожарной опасности. Граждан призывают не разжигать огонь на улице и ответственно обращаться с окурками и стеклом.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В больнице в окрестностях Рима произошел масштабный пожар. Есть погибшие
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В США произошел масштабный пожар на химическом заводе
Пожар на химзаводе в США
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Лос-Анджелесе снова бушует масштабный пожар — видео
Пожары в Лос-Анджелесе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?