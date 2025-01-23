Севернее Лос-Анджелеса вспыхнул и быстро распространяется новый масштабный пожар, который представляет чрезвычайную опасность для жителей города.

Что известно о новом масштабном пожаре в районе Лос-Анджелеса

Отмечается, что огонь уже охватил площадь 38 квадратных километров. Ситуацию с тушением усугубляет сильный ветер и большое количество сухого кустарника в этом районе.

Местные власти уже приказали провести эвакуацию более 31 тыс. местных жителей.

Новый пожар, уже получивший название "Хьюз", буквально за несколько часов уже составлял до двух третей от пожара "Итон", который буквально несколько недель назад опустошил одноименный район Лос-Анджелеса.

Чиновники предупреждают местных жителей, что они подвергаются непосредственной безопасности жизни, отказываясь от эвакуации.

На большей части Южной Калифорнии до сих пор действует "красное" предупреждение из-за чрезвычайного риска возникновения пожаров из-за сильных сухих ветров.

Что известно о чрезвычайной опасности пожара "Хьюз"

Кроме того, что этот пожар, который вспыхнул в районе озера Кастаик, быстро распространяется, он представляет опасность для местной ядерной станции.

Пожар Хьюз начался поздно утром в среду в районе озера Кастаик округа Лос-Анджелес, быстро уничтожив 1378 гектаров леса.

Представители Лесной службы США и пожарные из Лос-Анджелеса выехали на место происшествия и объявили, что весь национальный парк площадью 283 тысячи гектаров в горах Сан-Габриэль закрыт для посетителей.

По словам Джейкоба Вайглера, координатора по лесным пожарам в округе Центральный Пирс, штат Вашингтон, в первоначальном запросе говорилось, что пожар уже практически вышел из-под контроля.