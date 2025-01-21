В гостинице на горнолыжном курорте Карталкая на севере Турции произошел масштабный пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек и еще десятки отдыхающих получили ранения.
Главные тезисы
- Масштабный пожар на горнолыжном курорте в Турции привел к гибели десятков человек и ранению десятков других.
- Пожар на гостинице Grand Kartal был ликвидирован пожарными, но причины инцидента остаются неизвестными.
- Погибшие и раненые в результате пожара на горнолыжном курорте в Турции были гражданами этой страны.
Что известно о последствиях масштабного пожара на курорте Турции
По предварительной информации, пожар вспыхнул около 3:30 по местному времени на четвертом этаже 11-этажной гостиницы Grand Kartal.
На тот момент в гостинице находились 234 человека. В настоящее время причины пожара остаются неизвестными.
Известно, что в результате пожара погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе двое из-за падения с высоты. Ранения получили 32 человека.
Губернатор региона Абдулализ Айдын подчеркнул, что все погибшие были гражданами Турции.
Пожар на нижних этажах был ликвидирован в последующие часы благодаря вмешательству пожарных бригад.
Горнолыжный курорт Карталкая находится на вершине гор Кероглу, он популярен среди местных. Курорт расположен примерно в 40 километрах от города Болу и в 270 километрах от Стамбула.
Работы по тушению пожара продолжаются без перерыва.
Всего в тушении пожара и спасательных операциях участвовало 85 транспортных средств и 231 сотрудник, а также продолжали прибывать дополнительные силы.
Что известно о последних случаях масштабных пожаров в мире
Несколько дней назад в Калифорнии произошел пожар на одном из крупнейших в мире предприятий по производству аккумуляторов, что вынудило эвакуировать около 1,5 тыс. человек.
Отмечается, что эвакуироваться обязали жители Мосс-Лендинга и района Элкхорн-Слау.
Предприятие, на котором загорелся пожар, принадлежит компании Vistra Energy из Техаса и расположен в 124 км от Сан-Франциско.
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