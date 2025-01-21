Десятки людей погибли в результате масштабного пожара в Турции — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Десятки людей погибли в результате масштабного пожара в Турции — видео

Пожар на горнолыжном курорте в Турции
Читати українською
Источник:  Daily Sabah

В гостинице на горнолыжном курорте Карталкая на севере Турции произошел масштабный пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек и еще десятки отдыхающих получили ранения.

Главные тезисы

  • Масштабный пожар на горнолыжном курорте в Турции привел к гибели десятков человек и ранению десятков других.
  • Пожар на гостинице Grand Kartal был ликвидирован пожарными, но причины инцидента остаются неизвестными.
  • Погибшие и раненые в результате пожара на горнолыжном курорте в Турции были гражданами этой страны.

Что известно о последствиях масштабного пожара на курорте Турции

По предварительной информации, пожар вспыхнул около 3:30 по местному времени на четвертом этаже 11-этажной гостиницы Grand Kartal.

На тот момент в гостинице находились 234 человека. В настоящее время причины пожара остаются неизвестными.

Известно, что в результате пожара погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе двое из-за падения с высоты. Ранения получили 32 человека.

Губернатор региона Абдулализ Айдын подчеркнул, что все погибшие были гражданами Турции.

Пожар на нижних этажах был ликвидирован в последующие часы благодаря вмешательству пожарных бригад.

Горнолыжный курорт Карталкая находится на вершине гор Кероглу, он популярен среди местных. Курорт расположен примерно в 40 километрах от города Болу и в 270 километрах от Стамбула.

Работы по тушению пожара продолжаются без перерыва.

Всего в тушении пожара и спасательных операциях участвовало 85 транспортных средств и 231 сотрудник, а также продолжали прибывать дополнительные силы.

Что известно о последних случаях масштабных пожаров в мире

Несколько дней назад в Калифорнии произошел пожар на одном из крупнейших в мире предприятий по производству аккумуляторов, что вынудило эвакуировать около 1,5 тыс. человек.

Отмечается, что эвакуироваться обязали жители Мосс-Лендинга и района Элкхорн-Слау.

Предприятие, на котором загорелся пожар, принадлежит компании Vistra Energy из Техаса и расположен в 124 км от Сан-Франциско.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Анджелина Джоли спасает пострадавших в результате пожаров в Лос-Анджелесе — видео
Джоли
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Под Воронежем РФ до сих пор не могут потушить пожар на нефтебазе после атаки дронов
Под Воронежем РФ до сих пор не могут потушить пожар на нефтебазе после атаки дронов
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Церемонию Оскара-2025 могут отменить из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе
Оскар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?