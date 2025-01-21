В гостинице на горнолыжном курорте Карталкая на севере Турции произошел масштабный пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек и еще десятки отдыхающих получили ранения.

Что известно о последствиях масштабного пожара на курорте Турции

По предварительной информации, пожар вспыхнул около 3:30 по местному времени на четвертом этаже 11-этажной гостиницы Grand Kartal.

На тот момент в гостинице находились 234 человека. В настоящее время причины пожара остаются неизвестными.

Известно, что в результате пожара погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе двое из-за падения с высоты. Ранения получили 32 человека.

Губернатор региона Абдулализ Айдын подчеркнул, что все погибшие были гражданами Турции.

Пожар на нижних этажах был ликвидирован в последующие часы благодаря вмешательству пожарных бригад.

Горнолыжный курорт Карталкая находится на вершине гор Кероглу, он популярен среди местных. Курорт расположен примерно в 40 километрах от города Болу и в 270 километрах от Стамбула.

Работы по тушению пожара продолжаются без перерыва.

Всего в тушении пожара и спасательных операциях участвовало 85 транспортных средств и 231 сотрудник, а также продолжали прибывать дополнительные силы.

Что известно о последних случаях масштабных пожаров в мире

Несколько дней назад в Калифорнии произошел пожар на одном из крупнейших в мире предприятий по производству аккумуляторов, что вынудило эвакуировать около 1,5 тыс. человек.

Отмечается, что эвакуироваться обязали жители Мосс-Лендинга и района Элкхорн-Слау.

Предприятие, на котором загорелся пожар, принадлежит компании Vistra Energy из Техаса и расположен в 124 км от Сан-Франциско.