Десятки людей загинули внаслідок масштабної пожежі в Туреччині — відео
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Десятки людей загинули внаслідок масштабної пожежі в Туреччині — відео

Пожежа на гірськолижному курорті у Туреччині
Джерело:  Daily Sabah

У готелі на гірськолижному курорті Карталкая на півночі Туреччини сталась масштабна пожежа, внаслідок якої загинуло щонайменше 10 людей та ще десятки відпочивальників отримали поранення. 

Головні тези:

  • Масштабна пожежа на гірськолижному курорті Карталкая в Туреччині призвела до загибелі десятків людей та поранення десятків інших.
  • Пожежу на готелі ліквідовано пожежними бригадами, проте причини інциденту залишаються невідомими.
  • Усі загиблі та поранені внаслідок пожежі на курорті в Туреччині були громадянами країни.

Що відомо про наслідки масштабної пожежі на курорті в Туреччині

Зазначається, що за попередньою інформацією, пожежа спалахнула близько 3:30 за місцевим часом на четвертому поверсі 11-поверхового готелю Grand Kartal.

На той момент у готелі знаходилось 234 людини. Наразі причини пожежі залишаються невідомими.

Відомо, що внаслідок пожежі загинуло щонайменше 10 людей, зокрема, двоє через падіння з висоти. Поранення отримали 32 людини.

Губернатор регіону Абдулаліз Айдин підкреслив, що усі загиблі були громадянами Туреччини.

Пожежу на нижніх поверхах було ліквідовано в наступні години завдяки втручанню пожежних бригад.

Гірськолижний курорт Карталкая знаходиться на вершині гір Кьороглу, він популярний серед місцевих. Курорт розташований приблизно за 40 кілометрів від міста Болу і за 270 кілометрів від Стамбула.

Роботи з гасіння пожежі тривають без перерви.

Загалом у гасінні пожежі та рятувальних операціях брали участь 85 транспортних засобів і 231 співробітник, а також продовжували прибувати додаткові сили.

Що відомо про останні випадки масштабних пожеж у світі

Кілька днів тому у Каліфорнії сталась пожежа на одному з найбільших у світі підприємств з виробництва акумуляторів, що змусило евакуювати близько 1,5 тис осіб. 

Зазначається, що евакуюватись забов’язали мешканців Мосс-Лендинга та району Елкхорн-Слау.

Підприємство, на якому спалахнула пожежа, належить компанії Vistra Energy з Техасу і розташований за 124 км від Сан-Франциско.

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