У готелі на гірськолижному курорті Карталкая на півночі Туреччини сталась масштабна пожежа, внаслідок якої загинуло щонайменше 10 людей та ще десятки відпочивальників отримали поранення.

Що відомо про наслідки масштабної пожежі на курорті в Туреччині

Зазначається, що за попередньою інформацією, пожежа спалахнула близько 3:30 за місцевим часом на четвертому поверсі 11-поверхового готелю Grand Kartal.

На той момент у готелі знаходилось 234 людини. Наразі причини пожежі залишаються невідомими.

Відомо, що внаслідок пожежі загинуло щонайменше 10 людей, зокрема, двоє через падіння з висоти. Поранення отримали 32 людини.

Губернатор регіону Абдулаліз Айдин підкреслив, що усі загиблі були громадянами Туреччини.

Пожежу на нижніх поверхах було ліквідовано в наступні години завдяки втручанню пожежних бригад.

Гірськолижний курорт Карталкая знаходиться на вершині гір Кьороглу, він популярний серед місцевих. Курорт розташований приблизно за 40 кілометрів від міста Болу і за 270 кілометрів від Стамбула.

Роботи з гасіння пожежі тривають без перерви.

Загалом у гасінні пожежі та рятувальних операціях брали участь 85 транспортних засобів і 231 співробітник, а також продовжували прибувати додаткові сили.

Що відомо про останні випадки масштабних пожеж у світі

Кілька днів тому у Каліфорнії сталась пожежа на одному з найбільших у світі підприємств з виробництва акумуляторів, що змусило евакуювати близько 1,5 тис осіб.

Зазначається, що евакуюватись забов’язали мешканців Мосс-Лендинга та району Елкхорн-Слау.

Підприємство, на якому спалахнула пожежа, належить компанії Vistra Energy з Техасу і розташований за 124 км від Сан-Франциско.