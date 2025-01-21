У готелі на гірськолижному курорті Карталкая на півночі Туреччини сталась масштабна пожежа, внаслідок якої загинуло щонайменше 10 людей та ще десятки відпочивальників отримали поранення.
Головні тези:
- Масштабна пожежа на гірськолижному курорті Карталкая в Туреччині призвела до загибелі десятків людей та поранення десятків інших.
- Пожежу на готелі ліквідовано пожежними бригадами, проте причини інциденту залишаються невідомими.
- Усі загиблі та поранені внаслідок пожежі на курорті в Туреччині були громадянами країни.
Що відомо про наслідки масштабної пожежі на курорті в Туреччині
Зазначається, що за попередньою інформацією, пожежа спалахнула близько 3:30 за місцевим часом на четвертому поверсі 11-поверхового готелю Grand Kartal.
На той момент у готелі знаходилось 234 людини. Наразі причини пожежі залишаються невідомими.
Відомо, що внаслідок пожежі загинуло щонайменше 10 людей, зокрема, двоє через падіння з висоти. Поранення отримали 32 людини.
Губернатор регіону Абдулаліз Айдин підкреслив, що усі загиблі були громадянами Туреччини.
Пожежу на нижніх поверхах було ліквідовано в наступні години завдяки втручанню пожежних бригад.
Гірськолижний курорт Карталкая знаходиться на вершині гір Кьороглу, він популярний серед місцевих. Курорт розташований приблизно за 40 кілометрів від міста Болу і за 270 кілометрів від Стамбула.
Роботи з гасіння пожежі тривають без перерви.
Загалом у гасінні пожежі та рятувальних операціях брали участь 85 транспортних засобів і 231 співробітник, а також продовжували прибувати додаткові сили.
Що відомо про останні випадки масштабних пожеж у світі
Кілька днів тому у Каліфорнії сталась пожежа на одному з найбільших у світі підприємств з виробництва акумуляторів, що змусило евакуювати близько 1,5 тис осіб.
Зазначається, що евакуюватись забов’язали мешканців Мосс-Лендинга та району Елкхорн-Слау.
Підприємство, на якому спалахнула пожежа, належить компанії Vistra Energy з Техасу і розташований за 124 км від Сан-Франциско.
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