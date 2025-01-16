Церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії “Оскар” опинилась на межі скасування у цьому році через масштабні лісові пожежі у Лос-Анджелесі, які досі не вдається приборкати.
Головні тези:
- Організатори церемонії Оскару-2025 розглядають скасування заходу через масштабні пожежі у Лос-Анджелесі, які тривають вже більше тижня.
- Пожежі призвели до знищення тисяч будинків у престижному районі Пасифік-Палісейдс, залишивши без житла понад 340 тис людей, серед них - голлівудські знаменитості.
- Незважаючи на стабілізацію ситуації завдяки зусиллям пожежників та інфрачервоних технологій, організатори розглядають варіанти перенесення або скасування церемонії.
- Підтримка постраждалих та збір коштів стають основною метою премії у разі її проведення, замінивши традиційні гучні вечори та подарунки переможцям.
Що відомо про загрозу скасування церемонії Оскар-2025
За інформацією видання, через масштабні лісові пожежі в елітних передмістях Лос-Анджелеса на території Каліфорніі, які не вщухають вже більше тижня, організатори кінопремії “Оскар-2025” не тільки перенесли дату оголошення номінантів, а взагалі розглядають варіант скасування проведення традиційного заходу.
Співрозмовники видання підкреслюють, що представники Академії кіномистецтв і наук США постійно аналізують ситуацію та не бачать змоги проведення заходу в умовах палаючих навколо масштабних пожеж.
Наразі до кінця залишається незрозумілим, чи відбудеться проведення вручення престижної кінопремії, чи ні.
Однак організатори вже відмовились від традиційної гучної вечері та дарування коштовних подарунків переможцям.
Що відомо про причини та наслідки масштабних лісових пожеж у Лос-Анджелесі
За інформацією AP, причиною масштабних пожеж у елітних передмістях Лос-Анджелеса став житловий будинок на П’єдра-Морада-Драйв, звідки пожежа швидко поширилась через територію густого лісу навколо.
Вогонь знищив тисячі будинків у престижному районі Пасифік-Палісейдс, про що свідчать супутникові знімки.
Без житла вже залишились понад 340 тис осіб, серед них, зокрема, голлівудські зірки, які втратили свої розкішні маєтки.
Згідно зі звітами Управління лісового господарства та пожежної охорони, завдяки зусиллям авіації та наземних пожежників ситуація поступово стабілізується.
Пожежники успішно ліквідували більшість активних осередків вогню, зокрема завдяки використанню інфрачервоних технологій. У постраждалих районах набирають обертів відновлювальні роботи, життя поступово повертається до норми.
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