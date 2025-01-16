Церемонію Оскара-2025 можуть відмінити через масштабні пожежі у Лос-Анджелесі
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Церемонію Оскара-2025 можуть відмінити через масштабні пожежі у Лос-Анджелесі

Оскар
Джерело:  The Sun

Церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії “Оскар” опинилась на межі скасування у цьому році через масштабні лісові пожежі у Лос-Анджелесі, які досі не вдається приборкати. 

Головні тези:

  • Організатори церемонії Оскару-2025 розглядають скасування заходу через масштабні пожежі у Лос-Анджелесі, які тривають вже більше тижня.
  • Пожежі призвели до знищення тисяч будинків у престижному районі Пасифік-Палісейдс, залишивши без житла понад 340 тис людей, серед них - голлівудські знаменитості.
  • Незважаючи на стабілізацію ситуації завдяки зусиллям пожежників та інфрачервоних технологій, організатори розглядають варіанти перенесення або скасування церемонії.
  • Підтримка постраждалих та збір коштів стають основною метою премії у разі її проведення, замінивши традиційні гучні вечори та подарунки переможцям.

Що відомо про загрозу скасування церемонії Оскар-2025

За інформацією видання, через масштабні лісові пожежі в елітних передмістях Лос-Анджелеса на території Каліфорніі, які не вщухають вже більше тижня, організатори кінопремії “Оскар-2025” не тільки перенесли дату оголошення номінантів, а взагалі розглядають варіант скасування проведення традиційного заходу.

Співрозмовники видання підкреслюють, що представники Академії кіномистецтв і наук США постійно аналізують ситуацію та не бачать змоги проведення заходу в умовах палаючих навколо масштабних пожеж.

Головна турбота організаторів полягає в тому, аби не мати такий вигляд, ніби вони святкують, водночас багато мешканців Лос-Анджелеса мають справу з розбитим серцем і неймовірною втратою. І, звичайно, навіть якщо пожежі згаснуть протягом наступного тижня, реальність така, що місто все ще відчуватиме біль, — пояснює один зі співрозмовників.

Кінопремія Оскар може не відбутись у 2025 році через масштабні пожежі у Лос-Анджелесі
Кінопремія Оскар

Наразі до кінця залишається незрозумілим, чи відбудеться проведення вручення престижної кінопремії, чи ні.

Однак організатори вже відмовились від традиційної гучної вечері та дарування коштовних подарунків переможцям. 

Основна увага премії буде спрямована на підтримку та збір коштів, коли нададуть відповідні можливості, — підкреслюють журналісти видання.

Що відомо про причини та наслідки масштабних лісових пожеж у Лос-Анджелесі

За інформацією AP, причиною масштабних пожеж у елітних передмістях Лос-Анджелеса став житловий будинок на П’єдра-Морада-Драйв, звідки пожежа швидко поширилась через територію густого лісу навколо.

Вогонь знищив тисячі будинків у престижному районі Пасифік-Палісейдс, про що свідчать супутникові знімки.

Без житла вже залишились понад 340 тис осіб, серед них, зокрема, голлівудські зірки, які втратили свої розкішні маєтки.

Згідно зі звітами Управління лісового господарства та пожежної охорони, завдяки зусиллям авіації та наземних пожежників ситуація поступово стабілізується.

Пожежники успішно ліквідували більшість активних осередків вогню, зокрема завдяки використанню інфрачервоних технологій. У постраждалих районах набирають обертів відновлювальні роботи, життя поступово повертається до норми.

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