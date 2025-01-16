Церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії “Оскар” опинилась на межі скасування у цьому році через масштабні лісові пожежі у Лос-Анджелесі, які досі не вдається приборкати.

Що відомо про загрозу скасування церемонії Оскар-2025

За інформацією видання, через масштабні лісові пожежі в елітних передмістях Лос-Анджелеса на території Каліфорніі, які не вщухають вже більше тижня, організатори кінопремії “Оскар-2025” не тільки перенесли дату оголошення номінантів, а взагалі розглядають варіант скасування проведення традиційного заходу.

Співрозмовники видання підкреслюють, що представники Академії кіномистецтв і наук США постійно аналізують ситуацію та не бачать змоги проведення заходу в умовах палаючих навколо масштабних пожеж.

Головна турбота організаторів полягає в тому, аби не мати такий вигляд, ніби вони святкують, водночас багато мешканців Лос-Анджелеса мають справу з розбитим серцем і неймовірною втратою. І, звичайно, навіть якщо пожежі згаснуть протягом наступного тижня, реальність така, що місто все ще відчуватиме біль, — пояснює один зі співрозмовників. Поширити

Кінопремія Оскар

Наразі до кінця залишається незрозумілим, чи відбудеться проведення вручення престижної кінопремії, чи ні.

Однак організатори вже відмовились від традиційної гучної вечері та дарування коштовних подарунків переможцям.

Основна увага премії буде спрямована на підтримку та збір коштів, коли нададуть відповідні можливості, — підкреслюють журналісти видання. Поширити

Що відомо про причини та наслідки масштабних лісових пожеж у Лос-Анджелесі

За інформацією AP, причиною масштабних пожеж у елітних передмістях Лос-Анджелеса став житловий будинок на П’єдра-Морада-Драйв, звідки пожежа швидко поширилась через територію густого лісу навколо.

Вогонь знищив тисячі будинків у престижному районі Пасифік-Палісейдс, про що свідчать супутникові знімки.

Без житла вже залишились понад 340 тис осіб, серед них, зокрема, голлівудські зірки, які втратили свої розкішні маєтки.

Згідно зі звітами Управління лісового господарства та пожежної охорони, завдяки зусиллям авіації та наземних пожежників ситуація поступово стабілізується.

Пожежники успішно ліквідували більшість активних осередків вогню, зокрема завдяки використанню інфрачервоних технологій. У постраждалих районах набирають обертів відновлювальні роботи, життя поступово повертається до норми.